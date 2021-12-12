Beşiktaş’tan sambacı atağı! Brezilyalı yıldıza ilk teklif

Çin Ligi'ne damga vuran isimlerden olan Ricardo Goulart, 3 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Bir kez Asya Şampiyonlar Ligi kupasını, bir kez Çin Kupasını ve 3 kez de Süper Kupa'yı kazandı. Guangzhou Evergrande'ye 2015'te transfer olan başarılı yıldız, çıktığı 184 karşılaşmada tam 118 kez rakip fileleri sarstı.