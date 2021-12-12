Beşiktaş'tan sambacı atağı! Brezilyalı yıldıza ilk teklif
Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste başarısız sonuçlar alan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları sürerken, bir yandan da ocak ayı için transfer çalışmaları yapılıyor. Siyah-beyazlı ekibin son olarak Çin'de forma giyen Ricardo Goulart için teklif yaptığı iddia edildi.
Süper Lig'de zirvenin hayli gerisinde kalan ve Şampiyonlar Ligi'nden ise puan alamadan elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı.
Siyah-beyazlılarda yeni hoca arayışı sürerken devre arası transfer dönemi için de çalışmalar başladı. Beşiktaş'ın teklif götürdüğü sürpriz ismi Brezilya basını duyurdu. İşte detaylar...
Brezilya basınından Ge Globo adlı internet sitesinde yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile yollarını ayırdıktan sonra bonservisi elinde olan forvet oyuncusu Ricardo Goulart'a teklif yaptı.
Fotomac.com.tr'nin derlediği haberde Kartal'ın bu transferde önündeki en büyük engelin Fluminense olduğu ifade edildi. Brezilya ekibi, oyuncu için henüz resmi bir teklif iletmese de kulüp olarak projelerini Goulart'ın menajeri Paulo Pitombeira'ya sunduğu ve golcü ismin de 7 yıllık aranın ardından ülkesine dönmeye sıcak baktığı bildirildi.
RICARDO GOULART KİMDİR?
5 Haziran 1991 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya gelen Ricardo Goulart, kariyerine Santo Andre'de başladı. Sırasıyla Internacional, Coimbra, Cruzeiro, Guangzhou Evergrande, Palmeiras ve Hebei FC formaları giyen golcü oyuncu, bir kez de Brezilya Milli Takımı'yla maça çıktı. Forvet arkası mevkisinde de oynayabilen 30 yaşındaki tecrübeli ismin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...
Çin Ligi'ne damga vuran isimlerden olan Ricardo Goulart, 3 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Bir kez Asya Şampiyonlar Ligi kupasını, bir kez Çin Kupasını ve 3 kez de Süper Kupa'yı kazandı. Guangzhou Evergrande'ye 2015'te transfer olan başarılı yıldız, çıktığı 184 karşılaşmada tam 118 kez rakip fileleri sarstı.