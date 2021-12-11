Fenerbahçe maç toplantısından ’lavaboya gidiyorum’ dedi çıktı bir daha geri dönmedi! Ariel Ortega’nın son hali ...

Tarihler 1 Temmuz 2002'yi gösterdiğinde Arjantinli yıldız Ariel Ortega, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imzasını atmıştı. Ancak ne kendisinin Fenerbahçe'ye ne de taraftarın Ortega'ya kanı bir türlü ısınmadı. Kendisi kitabında da zaten bunlardan söz etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ali Güneş, Türkiye'den kaçan Ariel Ortega'nın nasıl gittiğini şu sözlerle anlatmıştı: