Fenerbahçe maç toplantısından 'lavaboya gidiyorum' dedi çıktı bir daha geri dönmedi! Ariel Ortega'nın son hali ...
Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden. Ve yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi. Onlardan biri Fenerbahçe'den kaçarak uzaklaşan Ariel Ortega. Fenerbahçe taraftarlarının hatırlamak istemediği isimlerin başında geliyor desek yanlış olmaz. Fenerbahçe ile el sıkışan ancak kısa bir macera sonrası kaçan Ariel Ortega verdiği bir röportajda "Transferin bana son anda haber verildiği kişi olarak Türkiye'ye gitmek dışında bir seçeneğim bulunmuyordu. Daha ilk andan itibaren bu ülkenin bana göre olmadığını anlamıştım. Orada bulunduğum 4 ay benim için işkence gibi geçmişti." ifadelerini kullanmıştı. Zaman geçti, Ariel Ortega'nın artık izi bile kalmadı. Peki şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Son hali sizi çok şaşırtacak.
Tarihler 1 Temmuz 2002'yi gösterdiğinde Arjantinli yıldız Ariel Ortega, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imzasını atmıştı. Ancak ne kendisinin Fenerbahçe'ye ne de taraftarın Ortega'ya kanı bir türlü ısınmadı. Kendisi kitabında da zaten bunlardan söz etti.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ali Güneş, Türkiye'den kaçan Ariel Ortega'nın nasıl gittiğini şu sözlerle anlatmıştı:
"Evet, dışarıdan sanki onlar yüzünden gitti diye yansıtıldı. Ama kendi ayrılmak istedi. Ortega, Türkiye'de mutlu değildi. Samandıra Tesisleri'ndeki bir maç toplantısında ilk 11'de ismini görmeyince 'lavaboya gidiyorum' diye çıktı. Daha sonra eşyalarını toplayıp Arjantin'e gittiğini öğrendik."
Peki yıllar Ariel Ortega'yı nasıl değiştirdi.? Son halini görünce çok şaşırakcasınız...
YILDIZ FUTBOLCULARIN DEĞİŞİMLERİ
Daniel Gabriel Pancu
2002-2006 yılları arasında Beşiktaş'ta forvet oynadı.
Haim Revivo
2000 ile 2003 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan Revivo daha sonra Ocak 2003'te Galatasaray'a transfer olmuş ve sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda forma giymişti. Süper Lig'de etkili sol ayağı ile sayısız gol ve asiste imzasını koydu.