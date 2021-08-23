'Örümcek Adam' Altay Bayındır Avrupa'nın zirvesinde
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, her geçen gün kalesinde devleşiyor… Golcülerin korkulu rüyası olan milli kaleci henüz sezon başı olmasına rağmen müthiş istatistikler yakaladı…
23.08.2021 12:13
- Son Güncelleme: 23.08.2021 12:14
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde gol yemeyen kaleciler arasında en fazla kurtarış yapan isimler sıralamasında Altay ilk sırada yer alıyor.
Altay Bayındır, 11 kurtarışla ilk sırada yer alırken onu Tottenham'ın başarılı file bekçisi Hugo Lloris takip etti.
Başta İnter olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinin takip ettiği Altay Bayındır, performansıyla Fenerbahçe taraftarlarının gözbebeği konumunda…