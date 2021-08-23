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'Örümcek Adam' Altay Bayındır Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, her geçen gün kalesinde devleşiyor&hellip; Golcülerin korkulu rüyası olan milli kaleci henüz sezon başı olmasına rağmen müthiş istatistikler yakaladı&hellip;

Onur Koçhan
takvim.com.tr
23.08.2021 12:13 - Son Güncelleme: 23.08.2021 12:14
’Örümcek Adam’ Altay Bayındır Avrupa’nın zirvesinde

Adana Demirspor, Helsinki ve Antalyaspor maçlarında kalesini gole kapatan yıldız kaleci, yaptığı başarılı kurtarışlarla takımına çok önemli galibiyetler kazandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
’Örümcek Adam’ Altay Bayındır Avrupa’nın zirvesinde

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde gol yemeyen kaleciler arasında en fazla kurtarış yapan isimler sıralamasında Altay ilk sırada yer alıyor.

’Örümcek Adam’ Altay Bayındır Avrupa’nın zirvesinde

Altay Bayındır, 11 kurtarışla ilk sırada yer alırken onu Tottenham'ın başarılı file bekçisi Hugo Lloris takip etti.

’Örümcek Adam’ Altay Bayındır Avrupa’nın zirvesinde

Fransız kaleci, 10 kurtarışa imza attı. Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson ise 6 kurtarışla 3. sırada kendine yer buldu.

’Örümcek Adam’ Altay Bayındır Avrupa’nın zirvesinde

Başta İnter olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinin takip ettiği Altay Bayındır, performansıyla Fenerbahçe taraftarlarının gözbebeği konumunda…

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