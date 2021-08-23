Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Hatayspor maçı 11'leri
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı Galatasaray - Hatayspor maçı ile sona erecek. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi' play-offunda Randers ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip geçtiğimiz hafta oynadığı Giresunspor maçında Marcao depremiyle sarsılmıştı. Evinde Akdeniz temsilcisini devirerek 2'de 2 yapmak isteyen Galatasaray'da Fatih Terim'in kafasındaki 11'i belirlediği öğrenildi. Terim'in Randers maçında başarılı performans gösteren Alpaslan yerine stoperde Nelsson'a forma vermeyi düşündüğü belirtildi. İşte Galatasaray - Hatayspor maçı 11'leri...
Süper Lig'de Aslan sezonu Giresunspor deplasmanında açmıştı. 2-0'lık galibiyetin önüne Marcao ile Kerem Aktürkoğlu kavgası geçmişti. Cimbom bu hafta iç saha karşılaşmasında Hatayspor'u konuk edecek. Ancak Türk Telekom Stadı'nın geçen sezon sonunda bakıma alınan zemini hala yetişmediği için Aslan bu karşılaşmayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve öğrencilerinin hedefi bugün de Hatayspor'u mağlup ederek Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlamak.
40 BİN TARAFTAR
Türk Telekom Stadı'nda zemin çalışmaları sürdüğü için maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. TFF'nin talimatları doğrultusunda içeri yüzde 50 taraftar girebiliyor. Stadın kapasitesi 80 bin. Böylece Aslan ilk iç saha karşılaşmasını 40 bin taraftarı önünde oynayabilecek. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim önemli karşılaşma öncesi öğrencilerini uyardı. Hatayspor'un geçen sezon yaptığı çıkışı hatırlatıp 90 dakika boyunca tam konsantrasyon istedi. Basit hatalara karşı ikazlarda bulundu.
3. RANDEVU
Galatasaray ile Hatayspor birbirlerine 3. defa rakip olacaklar. İki tarafın da 1'er galibiyetleri bulunuyor. Geçensezon İstanbul'daki maçı Cimbom 3-0, Hatay'daki rövanşını ise ev sahibi takım aynı skorla kazanmıştı. Kupada da daha önce 2 defa karşılaşan iki takım yine 1'er galibiyet elde etmişti.