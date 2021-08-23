Fatih Terim’den sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Hatayspor maçı 11’leri

Süper Lig'de Aslan sezonu Giresunspor deplasmanında açmıştı. 2-0'lık galibiyetin önüne Marcao ile Kerem Aktürkoğlu kavgası geçmişti. Cimbom bu hafta iç saha karşılaşmasında Hatayspor'u konuk edecek. Ancak Türk Telekom Stadı'nın geçen sezon sonunda bakıma alınan zemini hala yetişmediği için Aslan bu karşılaşmayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve öğrencilerinin hedefi bugün de Hatayspor'u mağlup ederek Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlamak.