Özel Haber | Beşiktaş’ta 450 milyon TL’lik temizlik!

14 FUTBOLCU İLE VEDALAŞILDI

Atiba ile uygun bir rakama 1 yıllık yeni kontrat yapacak olan ve sözleşmesi biten diğer 13 futbolcuya veda eden Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi teknik direktör Valerien Ismael tarafından kadroda düşünülmeyen Alex Teixeira ile de yollar ayrıldı. Böylelikle siyah-beyazlılar'ın veda ettiği futbolcu sayısı 14'e ulaştı.