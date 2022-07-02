Özel Haber | Beşiktaş'ta 450 milyon TL'lik temizlik!
Yeni sezon öncesinde sözleşmesi sona eren 14 futbolcusundan sadece Atiba Hutchinson ile yola devam etmeyi planlayan ve diğer 13 futbolcusu ile kontrat imzalamayan Beşiktaş'ta mukavelesi devam eden Alex Teixeira ile de yolların ayrılması sonrası veda edilen oyuncu sayısı 14'e çıktı. Çok ciddi maaş maliyeti bulunan bu 14 futbolcun ayrılığı ile Siyah-Beyazlılar yaklaşık 450 milyon TL'lik bir yükten kurtuldu.
Beşiktaş'ta büyük tasarruf… Yeni sezon öncesi hem maliyeti uygun hem de kalitesi yüksek bir takım oluşturmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun bitimi ile kontratı sona eren 14 futbolcusundan sadece Atiba Hutchinson ile devam etme kararı almıştı.
14 FUTBOLCU İLE VEDALAŞILDI
Atiba ile uygun bir rakama 1 yıllık yeni kontrat yapacak olan ve sözleşmesi biten diğer 13 futbolcuya veda eden Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi teknik direktör Valerien Ismael tarafından kadroda düşünülmeyen Alex Teixeira ile de yollar ayrıldı. Böylelikle siyah-beyazlılar'ın veda ettiği futbolcu sayısı 14'e ulaştı.
Mali disiplini sağlamak adına sıkı önlemler alan Beşiktaş'ta Teixeira'nın ayrılığı sonrası ise kulüp Brezilyalı oyuncunun 2.5 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmuş oldu.
Teixeira ile birilkte Beşiktaş, maaş maliyeti 450 milyon TL'yi bulan 14 futbolcusu ile yollarını ayırarak yeni sezon öncesi bütçesinde büyük bir rahatlama sağladı.
Alex Teixeira'nın ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta 2 milyon Euro'nun üzerinde maaş alan tek isim olarak ise Rachid Ghezzal kaldı. Cezayirli futbolcu siyah-beyazlılardan yıllık garanti ücret olarak 2 milyon 250 bin Euro kazanıyor.
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı 14 ismin siyah-beyazlılara yıllık maliyeti ise şöyleydi: