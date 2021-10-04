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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri… Pereira’nın Fenerbahçe’si ilk 5’te yok ama lider!

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Pereira’nın Fenerbahçe’si ilk 5’te yok ama lider!

Süper Lig'de şampiyonluğu belirleyecek birçok parametre var&hellip; İyi savunma yapmak, iyi hücum etmek vs&hellip; Süper Lig'de ikinci milli araya lider giren Fenerbahçe, ilk 8 haftada belki çok pozisyona girmedi ama istediğini şimdilik almışa benziyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
04.10.2021 17:05 - Son Güncelleme: 04.10.2021 17:05
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Pereira’nın Fenerbahçe’si ilk 5’te yok ama lider!

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'si ilk 8 haftada dengeli bir geçiş oyunu oynadı... Bunda da çoğunlukla başarılı oldu. Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan topladı. 12 gol attı ve kalesinde 6 gol gördü.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri… Pereira’nın Fenerbahçe’si ilk 5’te yok ama lider!

Şampiyonluktaki rakiplerine göre daha az gol yedi ama daha da az gol attı. Fenerbahçe ile ilgili şaşırtan istatistik ise gol pozisyonuna girme sayısı… Fenerbahçe bu istatistikte 20 takım arasında ilk 5'te yok…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Pereira’nın Fenerbahçe’si ilk 5’te yok ama lider!

Süper Lig'de 8 haftanın sonunda en çok pozisyona giren takımlar sıralamasının zirvesinde baş döndüren hücum hattına sahip olan Trabzonspor yer alıyor. Bordo-Mavililer 8 haftada 119 pozisyona girdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Pereira’nın Fenerbahçe’si ilk 5’te yok ama lider!

İlginçtir görevinden ayrılmak zorunda kalan Aykut Kocaman'ın Başakşehir'i 117 ile bu listede kendine ikinci sırada yer buldu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Pereira’nın Fenerbahçe’si ilk 5’te yok ama lider!

Onu 116 ile Galatasaray takip etti. Konyaspor 114, Beşiktaş ise 109 kez pozisyona girdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Pereira’nın Fenerbahçe’si ilk 5’te yok ama lider!

Şampiyonluğun en büyük adaylarından ve şu anda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise 91'le 12. sırada yer aldı.

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