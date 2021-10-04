Son dakika Fenerbahçe haberleri… Pereira’nın Fenerbahçe’si ilk 5’te yok ama lider!
Süper Lig'de şampiyonluğu belirleyecek birçok parametre var… İyi savunma yapmak, iyi hücum etmek vs… Süper Lig'de ikinci milli araya lider giren Fenerbahçe, ilk 8 haftada belki çok pozisyona girmedi ama istediğini şimdilik almışa benziyor.
Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'si ilk 8 haftada dengeli bir geçiş oyunu oynadı... Bunda da çoğunlukla başarılı oldu. Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan topladı. 12 gol attı ve kalesinde 6 gol gördü.
Şampiyonluktaki rakiplerine göre daha az gol yedi ama daha da az gol attı. Fenerbahçe ile ilgili şaşırtan istatistik ise gol pozisyonuna girme sayısı… Fenerbahçe bu istatistikte 20 takım arasında ilk 5'te yok…
Süper Lig'de 8 haftanın sonunda en çok pozisyona giren takımlar sıralamasının zirvesinde baş döndüren hücum hattına sahip olan Trabzonspor yer alıyor. Bordo-Mavililer 8 haftada 119 pozisyona girdi.
İlginçtir görevinden ayrılmak zorunda kalan Aykut Kocaman'ın Başakşehir'i 117 ile bu listede kendine ikinci sırada yer buldu...
Şampiyonluğun en büyük adaylarından ve şu anda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise 91'le 12. sırada yer aldı.