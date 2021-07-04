Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'u istiyor! Fenerbahçe'de transfer zirvesi
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, hoca sorununu Vitor Pereira ile çözdü. Eski hocası ile yeniden anlaşmaya varan sarı-lacivertli ekipte şimdi gözler transfere çevrildi. Pereira'nın Porto ve Shangai'de birlikte çalıştığı ve bir dönem Beşiktaş'ın da gündeminde olan Hulk'u istediği öğrenildi. İşte detaylar...
04.07.2021 09:30
- Son Güncelleme: 04.07.2021 09:38
Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Vitor Pereira'nın getirilmesiyle gözler transfere çevrildi... İkinci kez sarı-lacivertli ekibin başına geçen Portekizli hocanın ilk sürprizinin Hulk olacağı iddia edildi.
Fotomaç'ın haberine göre 34 yaşındaki Hulk, şubat ayında Çin'den Brezilya'ya dönmüş ve Atletico Mineiro ile anlaşmıştı.
Yıldız ismin kariyerinin son bölümünde tekrar Avrupa'da oynamak istediği belirtiliyor.
Porto ve Shanghai'de 4 sezon beraber çalışan ikilinin bir görüşme yaptıkları ve yeniden Fenerbahçe'de buluşabilecekleri ileri sürüldü.
REKORLARIN ADAMI
Atletico Mineiro ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan Hulk'un şu anki piyasa değeri 2.5 milyon euro. Golcü oyuncu, Mineiro'da 5 ayda 26 resmi maça çıkıp, 9 gol+7 asistlik performans sergiledi.
Deneyimli forvet, Brezilya Milli Takımı'nda Olimpiyat Elemeleri dahil 53 karşılaşmada 12 gole imza attı.
2012 yılında Porto'dan Zenit'e 40 milyon euro gibi o zaman için rekor bir bedelle transfer olan Hulk, 2016'da ise 55.8 milyon euro bonservis karşılığında Çin'in Shanghai SIPG takımına gitti.