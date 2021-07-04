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Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'u istiyor! Fenerbahçe'de transfer zirvesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, hoca sorununu Vitor Pereira ile çözdü. Eski hocası ile yeniden anlaşmaya varan sarı-lacivertli ekipte şimdi gözler transfere çevrildi. Pereira'nın Porto ve Shangai'de birlikte çalıştığı ve bir dönem Beşiktaş'ın da gündeminde olan Hulk'u istediği öğrenildi. İşte detaylar...

04.07.2021 09:30 - Son Güncelleme: 04.07.2021 09:38
Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'u istiyor! Fenerbahçe'de transfer zirvesi

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Vitor Pereira'nın getirilmesiyle gözler transfere çevrildi... İkinci kez sarı-lacivertli ekibin başına geçen Portekizli hocanın ilk sürprizinin Hulk olacağı iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'u istiyor! Fenerbahçe'de transfer zirvesi

Fotomaç'ın haberine göre 34 yaşındaki Hulk, şubat ayında Çin'den Brezilya'ya dönmüş ve Atletico Mineiro ile anlaşmıştı.

Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'u istiyor! Fenerbahçe'de transfer zirvesi

Yıldız ismin kariyerinin son bölümünde tekrar Avrupa'da oynamak istediği belirtiliyor.

Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'u istiyor! Fenerbahçe'de transfer zirvesi

Porto ve Shanghai'de 4 sezon beraber çalışan ikilinin bir görüşme yaptıkları ve yeniden Fenerbahçe'de buluşabilecekleri ileri sürüldü.

Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'u istiyor! Fenerbahçe'de transfer zirvesi

REKORLARIN ADAMI
Atletico Mineiro ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan Hulk'un şu anki piyasa değeri 2.5 milyon euro. Golcü oyuncu, Mineiro'da 5 ayda 26 resmi maça çıkıp, 9 gol+7 asistlik performans sergiledi.

Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'u istiyor! Fenerbahçe'de transfer zirvesi

Deneyimli forvet, Brezilya Milli Takımı'nda Olimpiyat Elemeleri dahil 53 karşılaşmada 12 gole imza attı.

Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'u istiyor! Fenerbahçe'de transfer zirvesi

2012 yılında Porto'dan Zenit'e 40 milyon euro gibi o zaman için rekor bir bedelle transfer olan Hulk, 2016'da ise 55.8 milyon euro bonservis karşılığında Çin'in Shanghai SIPG takımına gitti.