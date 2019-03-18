İtalyanlar duyurdu: Sinan Gümüş'ün yeni takımı Genoa
Galatasaray ile sözleşmesi bu sene sonunda sona erecek olan Sinan Gümüş'ün İtalya'nın Genoa takımı ile anlaştığı iddia edildi. Haberi İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio duyurdu.
18.03.2019 19:13
- Son Güncelleme: 18.03.2019 19:13
Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'le ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Sarı Kırmızılı kulüpte gözden düşen ve sözleşmesinin yenilenmesi beklenmeyen 25 yaşındaki santrforun yeni rotasının Serie A olacağı iddia edildi.
Sky Sport İtalya muhabiri Gianluca Di Marzio'nun takipçileriyle paylaştığı habere göre Genoa yönetimi, golcü oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın.
Haberde Çizme ekibinin bonservisi elinde olan Gümüş'le her konuda anlaştığı ve Galatasaray yönetimini de pek yakında bu konudan haberdar edeceği belirtildi.
Di Marzio, 1994 doğumlu futbolcuyla ilgili resmi açıklamanınsa çok kısa bir süre içinde Genoa kulübü tarafından yapılacağını öne sürdü.
Cim Bom'un 2014 yılında Stuttgart II kulübünden kadrosuna kattığı Sinan, bu sezon boy gösterdiği 24 maçta yalnızca 4 kez fileleri sarsabilmişti.