Galatasaray’ın 24’lük yıldızı Yunus Akgün’e Roma ve Lyon’dan yakın takip! Elfsborg maçında alıcı gözle izleyecekler

Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızı Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasıyla adeta kendini buldu. Göze çarpan performansı sonrası İtalyan ekibi Roma ve Lyon, bugün oynanacak Elfsborg maçında Sarı-Kırmızılılar'ın formda oyuncusu Yunus Akgün'ü alıcı gözle izleyecek.
Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızı Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin radarından çıkmıyor.
Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderen Cimbom'da milli oyuncunun eksikliğini bu sezon Yunus Akgün gideriyor. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Yunus attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekiyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Yunus Akgün 4 gol ve 1 asist katkısı yaptı.