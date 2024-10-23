Galatasaray’ın 24’lük yıldızı Yunus Akgün’e Roma ve Lyon’dan yakın takip! Elfsborg maçında alıcı gözle izleyecekler

Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderen Cimbom'da milli oyuncunun eksikliğini bu sezon Yunus Akgün gideriyor. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Yunus attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekiyor.