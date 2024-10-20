Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlama alan Galatasaray, Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi oldu. Baştan sona iyi oynadığı karşılaşmada taraftarın büyük aşkı İcardi, iki golle sahaya damgasını vurdu. Son sözü ise Aslan'ın 100 milyon Euro'luk starı Osimhen Sallai'yi jeneriklik bir golle söyledi. Ancak maçta bazı pozisyonlar, tartışma yarattı. Spor yazarları o pozisyonları yorumladı.

ÖMER ÜRÜNDÜL- Sallai'yi kazandı

Galatasaray karşısında öyle bir takım buldu ki kazanmak için çok fazla şeyler yapmasına gerek yoktu. Antalyaspor kolay top kaybediyor, hücumda etkili olamıyor. Top rakipteyken pres yapamıyor ve geride doğru yerleşemiyordu. Bu önemli ilkeleri yerine getiremeyen bir takımın yapabileceği fazla bir şey yoktu. Galatasaray çok fazla zorlanmadan güle oynaya kazandı. Okan Buruk dün gece Sallai'yi kazandı. Berkan, ihtiyaç duyduğunda hangi bölge olursa olsun 'Ben görev yerimde sırıtmam' mesajını verdi.