Okan Buruk kararını verdi! İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Transfer sezonunun en flaş isimlerini kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda yeni isimler ilk kez kadroda olacak. Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı kadroda yer almazken, tecrübeli stoperin yerine defansta Emin Bayram'ın görev alması bekleniyor. İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
11.09.2022 10:29 - Son Güncelleme: 11.09.2022 10:29
Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.
İŞTE KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ