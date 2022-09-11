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Okan Buruk kararını verdi! İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Transfer sezonunun en flaş isimlerini kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda yeni isimler ilk kez kadroda olacak. Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı kadroda yer almazken, tecrübeli stoperin yerine defansta Emin Bayram'ın görev alması bekleniyor. İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

11.09.2022 10:29 - Son Güncelleme: 11.09.2022 10:29
Okan Buruk kararını verdi! İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Okan Buruk kararını verdi! İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.

İŞTE KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Okan Buruk kararını verdi! İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

KASIMPAŞA
Ertuğrul, Graovac, Ouannes, Sadık, Hadergjonaj, Hajradinovic, Eysseric, Turgay, Fall, Bahoken, Celina

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