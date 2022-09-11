Fransız basını Cengiz Ünder’e övgüler dizdi!

Ligin 3. hafta karşılaşmasında oynanan Marsilya - Nantes karşılaşmasında oyuna 65. dakikada alınan milli yıldız, 82. dakikada oyundan alınmış ve bu duruma sert tepki göstermişti. Bu olayın ardından mücadeleyi hiç bırakmayan Ünder, hem Tudor'la arasını düzeltti hem de performansını yükseltti.