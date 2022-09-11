Fransız basını Cengiz Ünder'e övgüler dizdi!
Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da geçiren ve gösterdiği performansın ardından bonservisi ile tekrar Fransız ekibine katılan Cengiz Ünder, takımın başına getirilen Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor ile yeni sezona sorunlu başlamıştı. Hocası ile gergin bir ilk 3 hafta geçiren Ünder, sonrasında ise hem hocasıyla arasını düzeltti, hem de performansını yükseltti. Takımının Lille ile oynadığı karşılaşmada ise Cengiz Ünder şov vardı. Fransız basını, milli yıldıza övgüler dizdi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve gösterdiği muhteşem performansın ardından bonservisi satın alınan Cengiz Ünder, mavi beyazlıların takımın başına Igor Tudor'u getirmesinin ardından sıkıntılar yaşamaya başlamıştı.
Takımının Lille ile oynadığı ve 2-1 kazandığı mücadeleye ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, oynadığı performansla izleyenleri büyülemiş ve takımının ilk golünde asisti yapan isim olmuştu. Ünder, 90 dakika sahada kalmıştı.
Ligin 3. hafta karşılaşmasında oynanan Marsilya - Nantes karşılaşmasında oyuna 65. dakikada alınan milli yıldız, 82. dakikada oyundan alınmış ve bu duruma sert tepki göstermişti. Bu olayın ardından mücadeleyi hiç bırakmayan Ünder, hem Tudor'la arasını düzeltti hem de performansını yükseltti.