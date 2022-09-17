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Haris Seferovic isyan çıkardı! Galatasaray'da yıldız savaşları

Galatasaray'a yaz transfer döneminde transfer olan İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı. Haris Seferovic, teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirerek 11'de yer almadığı için duruma tepki gösterdi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
17.09.2022 12:27 - Son Güncelleme: 17.09.2022 12:27
Haris Seferovic isyan çıkardı! Galatasaray’da yıldız savaşları

Galatasaray'a yaz transfer döneminde transfer olan İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Haris Seferovic isyan çıkardı! Galatasaray’da yıldız savaşları

Transfer sezonunda flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray, dün gece evinde Konyaspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Hemen hemen her bölgede müthiş bir forma rekabetinin yaşandığı Cimbom'da tartışmalar da başlamış durumda...

Haris Seferovic isyan çıkardı! Galatasaray’da yıldız savaşları

HARIS SEFEROVIC İSYAN BAYRAĞINI AÇTI

Galatasaray'a yaz transfer döneminde transfer olan İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı. 30 yaşındaki tecrübeli golcü, Mauro Icardi transferi sonrası 3. santrafor konumuna düştü ve bu onu mental anlamda iyice sarstı.

Haris Seferovic isyan çıkardı! Galatasaray’da yıldız savaşları

Aslan'ın tecrübeli golcüsü Gomis, Seferovic'ten formayı almış ve İsviçreli forveti yedek kulübesine mahkum etmişti. Icardi'nin gelişiyle birlikte Seferovic için işler daha da zora girdi.

Haris Seferovic isyan çıkardı! Galatasaray’da yıldız savaşları

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ

Bunun üzerine hareket geçen Galatasaray'ın İsviçreli golcüsü Seferovic, teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcunun bu görüşmede, "Galatasaray'a oynamak için geldim. 11'de yer almak istiyorum" diyerek tepki gösterdi.

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