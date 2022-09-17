Haris Seferovic isyan çıkardı! Galatasaray’da yıldız savaşları

HARIS SEFEROVIC İSYAN BAYRAĞINI AÇTI

Galatasaray'a yaz transfer döneminde transfer olan İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı. 30 yaşındaki tecrübeli golcü, Mauro Icardi transferi sonrası 3. santrafor konumuna düştü ve bu onu mental anlamda iyice sarstı.