Haris Seferovic isyan çıkardı! Galatasaray'da yıldız savaşları
Galatasaray'a yaz transfer döneminde transfer olan İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı. Haris Seferovic, teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirerek 11'de yer almadığı için duruma tepki gösterdi.
Galatasaray'a yaz transfer döneminde transfer olan İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı.
Transfer sezonunda flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray, dün gece evinde Konyaspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Hemen hemen her bölgede müthiş bir forma rekabetinin yaşandığı Cimbom'da tartışmalar da başlamış durumda...
HARIS SEFEROVIC İSYAN BAYRAĞINI AÇTI
Galatasaray'a yaz transfer döneminde transfer olan İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı. 30 yaşındaki tecrübeli golcü, Mauro Icardi transferi sonrası 3. santrafor konumuna düştü ve bu onu mental anlamda iyice sarstı.
OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ
Bunun üzerine hareket geçen Galatasaray'ın İsviçreli golcüsü Seferovic, teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcunun bu görüşmede, "Galatasaray'a oynamak için geldim. 11'de yer almak istiyorum" diyerek tepki gösterdi.