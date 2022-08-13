Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray - Giresunspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u ağırlayacak. Kapalı gişe başlayacak olan maçın başlamasına saatler kala teknik direktörler Okan Buruk ve Hakan Keleş ilk 11'lerine büyük ölçüde karar verdi. İşte Galatasaray - Giresunspor karşılaşmasının muhtemel 11'leri...
13.08.2022 15:46 - Son Güncelleme: 13.08.2022 15:46
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leo Dubois ve Omar Elabdellaoui karşılaşmada yer alamayacak. Heyecan yaratan yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens'in ise kadroda yer alması ve ilk 11'de olmasa bile karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında sahada yer alması bekleniyor.