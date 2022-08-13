Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray - Giresunspor maçının muhtemel 11’leri

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leo Dubois ve Omar Elabdellaoui karşılaşmada yer alamayacak. Heyecan yaratan yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens'in ise kadroda yer alması ve ilk 11'de olmasa bile karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında sahada yer alması bekleniyor.