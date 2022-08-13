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Haberler Spor Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray - Giresunspor maçının muhtemel 11'leri

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray - Giresunspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u ağırlayacak. Kapalı gişe başlayacak olan maçın başlamasına saatler kala teknik direktörler Okan Buruk ve Hakan Keleş ilk 11'lerine büyük ölçüde karar verdi. İşte Galatasaray - Giresunspor karşılaşmasının muhtemel 11'leri...

13.08.2022 15:46 - Son Güncelleme: 13.08.2022 15:46
Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray - Giresunspor maçının muhtemel 11’leri

Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya gelecek.

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Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray - Giresunspor maçının muhtemel 11’leri

Nef Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Karşılaşma öncesinde biletlerin tamamı satıldı. Karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray - Giresunspor maçının muhtemel 11’leri

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü dönemini yaşayan sarı kırmızılılar, ligin ilk hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u 1-0 yenerek yeni sezona galibiyetle başlamıştı. Akdeniz temsilcisinin ligde 16 maçlık yenilmezlik serisine son veren Aslan'da takım içi moraller yükselmişti.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray - Giresunspor maçının muhtemel 11’leri

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leo Dubois ve Omar Elabdellaoui karşılaşmada yer alamayacak. Heyecan yaratan yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens'in ise kadroda yer alması ve ilk 11'de olmasa bile karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında sahada yer alması bekleniyor.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray - Giresunspor maçının muhtemel 11’leri

TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ ŞU ŞEKİLDE

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