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Haberler Spor Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası şok sözler: Nerede kalmıştık?

Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası şok sözler: Nerede kalmıştık?

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Giresunspor'a mağlup oldu. NEF Stadyumu'nda yaklaşık 50 bin kişinin izlediği maçı kaybeden sarı-kırmızılılarda moraller bozulurken, karşılaşma sonrası spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

14.08.2022 09:39 - Son Güncelleme: 14.08.2022 09:43
Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası şok sözler: Nerede kalmıştık?

ERMAN TOROĞLU - TRANSFER ÇARE DEĞİL!

Şu bir gerçek; uçakların inmesi, binenlerin gelmesi, fazla transfer yapmak hal çaresi değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası şok sözler: Nerede kalmıştık?

Eğer kontrollü ve düzgün yapılırsa çare tabi ki. Bir gerçek de şu var.

Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası şok sözler: Nerede kalmıştık?

Galatasaray yeni bir takım kurdu, birçok oyuncusu değişti, teknik adamı da yeni...

Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası şok sözler: Nerede kalmıştık?

En az on maç beklemek lazım. Dün gece ben bu yazıya başladığımda dakika 81'di.

Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası şok sözler: Nerede kalmıştık?

Geri kalan dakikalarda Galatasaray goller atar, galip gelir. Giresunspor bir tane daha atabilir, futbolda hepsi var.

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