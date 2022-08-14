Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası şok sözler: Nerede kalmıştık?
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Giresunspor'a mağlup oldu. NEF Stadyumu'nda yaklaşık 50 bin kişinin izlediği maçı kaybeden sarı-kırmızılılarda moraller bozulurken, karşılaşma sonrası spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
14.08.2022 09:39 - Son Güncelleme: 14.08.2022 09:43
Geri kalan dakikalarda Galatasaray goller atar, galip gelir. Giresunspor bir tane daha atabilir, futbolda hepsi var.