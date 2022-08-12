Trabzonspor ligde ikinci sınavında! İşte Trabzonspor - Hatayspor karşılaşmasının muhtemel 11'leri
Son şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında geçen sezonun flaş takımı Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sezon başında Süper Kupa'yı kazanan, ilk hafta karşılaşmasında ise ligin yeni ekibi İstanbulspor'u 2-0 ile geçen Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran ve Serkan Özbalta ile teknik direktörlük için anlaşan Hatayspor ise ilk haftayı bay geçti. Hatay temsilcisi, sezonu galibiyetle açmak istiyor. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve öne çıkan detayları haberimizde...
12.08.2022 16:14 - Son Güncelleme: 12.08.2022 16:14
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni başlayan ligin ikinci hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Yeni sezona Sivasspor'u 4-0 geçerek kazandığı Süper Kupa ile başlayan Trabzonspor, ligin ilk hafta karşılaşmasında ise İstanbulspor'u 2-0 ile geçmişti.
Fırtına'da sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik, Hatayspor karşısında sahada olamayacak.
İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-0 kazanmış, ikinci yarıda oynanan maç ise 1-1 sonuçlanmıştı.