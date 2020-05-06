Oğluna boğarak öldüren eski Süper Lig futbolcusu Cevher Toktaş'tan kan donduran itiraf: Sevmediğim için öldürdüm
Bu haber Türkiye'nin kanını dondurdu... Bursa'da koronavirüs şüphesiyle 23 Nisan'da tedaviye alındığı hastanede aynı gün yaşamını yitiren 5 yaşındaki Kasım Toktaş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 2008- 2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Hacettepe Spor'da forma giyen, şimdilerde ise Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yıldırımspor'da oynayan Cevher Toktaş'ın öz oğlunu boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cevher Toktaş'ın itirafları ise kan dondurdu. Toktaş 'Oğlumu sevmediğim için öldürdüm' dedi... İşte kan donduran cinayetin detayları...
Yapılan muayenenin ardından küçük Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Refakatçi olarak kalan Cevher Toktaş, aynı gün odadan çıkıp, oğlunun fenalaştığını söyledi. Doktorların müdahale ettiği Kasım Toktaş, yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak küçük Kasım, yaklaşık 1,5 saat sonra tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
11 GÜN SONRA GELEN İTİRAF
Kayıtlara hastalığa bağlı normal ölüm vakası olarak geçen Kasım'ın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'da babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olaydan 11 gün sonra, 4 Mayıs günü, Çarşı Polis Merkezi'ne giden Cevher Toktaş, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Cevher Toktaş, oğlunu sevmediğini, hastanede sinir krizi geçirip boğarak öldürdüğünü söyledi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞ
İfadesinde oğlunun, olaydan 2 hafta önce öksürmeye başladığını belirten Cevher Toktaş, "Koronavirüs tedbirlerinden dolayı oğlum Kasıma virüs bulaşır korkusuyla hastaneye götürmedim. Oğlum Kasımın rahatsızlığı artınca annemin otomobiliyle 23 Nisan 2020de Dörtçelik Çocuk Hastanesine götürdüm. Doktor oğlumu muayene etti. Doktor, Kasımı koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırdı. Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldım. Oğlum hastaneye yattıktan 2 saat sonra, odada ikimiz birlikteyken sinir krizi geçirdim" dedi.