RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın Galatasaray tweetleri sosyal medyayı salladı! Genç yıldızın...

Süper Lig'de bir yeniden doğuş hikayesi: Ozan Tufan... Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan, ardından Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, Alanyaspor'da kendini toparlayan ve sonrasında fırtınalar estiren bir Ozan Tufan. Fazla kilolarından kurtuldu, kendini geliştirdi. Ve Ozan Tufan hayata geri döndü ve hem Fenerbahçe'de hem de Milli Takımda oynadığı futbolla adından söz ettirdi. Her ne kadar söylemleriyle sık sık sosyal medyada adından söz ettirse pek çoğumuzun sevdiği ve yakından takip ettiği bir isim. Ozan Tufan'ın yıllar önce Twitter hesabından attığı Galatasaray tweetleri ise yeniden sosyal medyanın gündeminde.

06.05.2020 18:05 - Son Güncelleme: 06.05.2020 18:05
Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın Galatasaray tweetleri sosyal medyayı salladı! Genç yıldızın...

Yoksa Ozan Tufan bir Galatasaray taraftarı mı? Ozan Tufan'ın yıllar öncesinde attığı tweetler yeniden gündemde. İşte başta Ozan Tufan olmak üzere futbolun yıldızlarının tuttukları takımlar.

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Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın Galatasaray tweetleri sosyal medyayı salladı! Genç yıldızın...

Merih Demiral

Hürriyet'in haberine göre; Yakın çevresi, genç oyuncu ve babasının 6-7 yıl öncesine kadar Galatasaraylı olduklarını, ancak Merih'in Fenerbahçe'de oynaması ve özellikle annesinin cenazesine bütün takımın katılmasının ardından ikisinin de sıkı Fenerbahçeli olduklarını söylüyor.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın Galatasaray tweetleri sosyal medyayı salladı! Genç yıldızın...

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu "Hakan çocukluğundan beri Galatasaray'ı tutuyor ama sonuçta profesyonel düşünmek gerek. Hangi takım Hakan'a değer verirse oda çıkar göğsünü gere gere en iyi şekilde temsil eder" demişti.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın Galatasaray tweetleri sosyal medyayı salladı! Genç yıldızın...

Kenan Karaman

Kenan Karaman daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı.

Kenan verdiği röportajda "Spor Toto Süper Lig'i izliyor musun? Bundesliga ile arasında ne gibi farklar var sana göre?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti;

"Evet izliyorum, tüm maçları ailece izliyoruz. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig arasında ise ciddi farklılıklar var. Bundesliga'da futbol çok daha yüksek bir tempoda oynanıyor. Oyunun sadece hücum değil, defansif yönü de çok iyi planlanıyor. Türkiye'de ise takımlar daha çok hücum etmeyi düşünüyor ve savunma planlarında aksaklıklar yaşanıyor."

Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın Galatasaray tweetleri sosyal medyayı salladı! Genç yıldızın...

Emre Akbaba

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