Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın Galatasaray tweetleri sosyal medyayı salladı! Genç yıldızın...
Süper Lig'de bir yeniden doğuş hikayesi: Ozan Tufan... Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan, ardından Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, Alanyaspor'da kendini toparlayan ve sonrasında fırtınalar estiren bir Ozan Tufan. Fazla kilolarından kurtuldu, kendini geliştirdi. Ve Ozan Tufan hayata geri döndü ve hem Fenerbahçe'de hem de Milli Takımda oynadığı futbolla adından söz ettirdi. Her ne kadar söylemleriyle sık sık sosyal medyada adından söz ettirse pek çoğumuzun sevdiği ve yakından takip ettiği bir isim. Ozan Tufan'ın yıllar önce Twitter hesabından attığı Galatasaray tweetleri ise yeniden sosyal medyanın gündeminde.
Kenan Karaman
Kenan Karaman daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı.
Kenan verdiği röportajda "Spor Toto Süper Lig'i izliyor musun? Bundesliga ile arasında ne gibi farklar var sana göre?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti;
"Evet izliyorum, tüm maçları ailece izliyoruz. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig arasında ise ciddi farklılıklar var. Bundesliga'da futbol çok daha yüksek bir tempoda oynanıyor. Oyunun sadece hücum değil, defansif yönü de çok iyi planlanıyor. Türkiye'de ise takımlar daha çok hücum etmeyi düşünüyor ve savunma planlarında aksaklıklar yaşanıyor."