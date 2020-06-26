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Süper Lig'in 29.haftasının açılışını Beşiktaş ve Konyaspor yapacak! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

Süper Lig'in 29.haftasının perdesi Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor'u konuk edeceği maçla açılıyor. Kovid-19 arasından Antalyaspor mağlubiyeti ile dönen ancak geçen hafta Denizlispor deplasmanında aldığı 5-1'lik galibiyetle bu yenilgiyi unutturan Beşiktaş, hem moral kazanmak hem de Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna alınmazken, Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği 11 merak ediliyor. İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel Konyaspor maçı 11'i...

26.06.2020 13:12 - Son Güncelleme: 26.06.2020 13:22
Süper Lig'in 29.haftasının açılışını Beşiktaş ve Konyaspor yapacak! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı bu akşam oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçıyla başlayacak. Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de start alacak ve beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.

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Süper Lig'in 29.haftasının açılışını Beşiktaş ve Konyaspor yapacak! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

Geçtiğimiz hafta Denizlispor'a gol yağdıran Beşiktaş, düşme hattında yer alan Konyaspor'u da mağlup ederek Avrupa kupaları hedefini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 29.haftasının açılışını Beşiktaş ve Konyaspor yapacak! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

VIDA VE BOATENG HAZIR
Siyah-beyazlılarda Sakatlıkları nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer alamayan Domagoj Vida ve Kevin-Prince Boateng, takımla çalışmalara başladı. Her iki oyuncu, bugünkü karşılaşma için teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekleyecek.

Süper Lig'in 29.haftasının açılışını Beşiktaş ve Konyaspor yapacak! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

7 OYUNCU KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba, Caner, N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Elneny ve Lens, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Süper Lig'in 29.haftasının açılışını Beşiktaş ve Konyaspor yapacak! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularının sakatlık ve form durumuna göre kafasındaki 11'i şekillendirdi.

İşte Sergen Yalçın'ın Konyaspor karşısında sahaya süreceği 11...

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