Süper Lig'in 29.haftasının açılışını Beşiktaş ve Konyaspor yapacak! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i
Süper Lig'in 29.haftasının perdesi Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor'u konuk edeceği maçla açılıyor. Kovid-19 arasından Antalyaspor mağlubiyeti ile dönen ancak geçen hafta Denizlispor deplasmanında aldığı 5-1'lik galibiyetle bu yenilgiyi unutturan Beşiktaş, hem moral kazanmak hem de Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna alınmazken, Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği 11 merak ediliyor. İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel Konyaspor maçı 11'i...
26.06.2020 13:12
- Son Güncelleme: 26.06.2020 13:22
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