Norveç - Türkiye maçı sonrası çarpıcı yorum: Roman değil tarih yazdık

Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptan çıkmamızın en büyük etkenlerinden biri de arkadaşlık duygusunun, sevginin, takımdaşlığın çok yüksek olmasıydı. Oynayanıyla oynamayanıyla bu duyguları çok yoğun yaşayan bir milli takım kadrosu var. Hem takımın tecrübeli isimleri, hem gençler, hem de Avrupa'da önemli kulüplerde oynayan oyuncuların birbirlerine karşı hareketleri, maç önü ve sonu verdikleri beyanatlar, saha içindeki samimi davranışları hiçbir ego olmadan aralarında çok sağlam bir 'aile bağı' oluştuğunu gösteriyor. Bu olumlu görüntüyü saha dışında sağlayan, saha içinde de başarıya ulaşılmasındaki en büyük etken Şenol Güneş'in hakkını da fazlasıyla teslim etmemiz gerekir.