Galatasaray'da Falcao'nun yerine yeni golcü! Bedavaya gelecek
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezonun yapılanması için de çalışmalarına devam ediyor. Fatih Terim yönetiminde kadro planlamasına başlayan sarı-kırmızılı ekip, yüksek maliyeti nedeniyle Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanırken; yerine alınacak golcüyü de buldu. Yine Kolombiyalı bir ismi gündemine alan Galatasaray, bu transferi bedavaya bitirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
28.03.2021 09:06
- Son Güncelleme: 28.03.2021 09:06
Galatasaray, yıllık 5 milyon Euro garanti ücret ve bonusları bulunan Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim dünyaca ünlü golcünün yerine yine bir Kolombiyalı ismi transfer etmek için düğmeye bastı.
Yüksek maliyeti sebebiyle sezon sonunda Falcao ile yollar ayrılmanın planları yapılırken sarı-kırmızılı yönetim, Amerika ve Arap takımları başta sezon sonunda gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.
Falcao'nun yerine düşünülen ilk isim Borre… Arjantin ekiplerinden River Plate'le sözleşmesi bitecek olması, Galatasaray'ın ilgisini artıran faktörler arasında yer alıyor.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı takım 25 yaşındaki oyuncuyu bonservissiz almak için görüşmelere başladı. Borre bitiriciliği, çalım yeteneği ve hızıyla dikkat çekiyor.