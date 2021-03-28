Galatasaray'da Falcao'nun yerine yeni golcü! Bedavaya gelecek

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezonun yapılanması için de çalışmalarına devam ediyor. Fatih Terim yönetiminde kadro planlamasına başlayan sarı-kırmızılı ekip, yüksek maliyeti nedeniyle Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanırken; yerine alınacak golcüyü de buldu. Yine Kolombiyalı bir ismi gündemine alan Galatasaray, bu transferi bedavaya bitirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

28.03.2021 09:06 - Son Güncelleme: 28.03.2021 09:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





