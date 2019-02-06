Neymar'ın doğum günü partisine Türk güzel Elif Aksu damga vurdu!
Paris Saint Germain'in dünya yıldızı futbolcusu Neymar, 27. yaş gününü bir partiyle kutladı. Neymar'ın partisine damga vuran ise Türk manken Elif Aksu oldu. Elif Aksu ile Neymar'ın samimi halleri ve el ele fotoğrafları olay yarattı. Peki Neymar'la el ele tutuşan bu güzel kimdir? İşte detaylar...
06.02.2019 11:09
- Son Güncelleme: 06.02.2019 11:34
Paris Saint German'in 27 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Neyma Jr. yeni yaşını birçok ünlü ismin de katıldığı bir doğum günü partisi ile kutladı.
Geçtiğimiz haftalarda sakatlanan ve Nisan ayına kadar sahalara dönmesi beklenmeyen Neymar'ın kırmızı temalı partisinde birçok ünlü isimde vardı.
Ancak içlerinden biri çok dikkat çekti.
O da Türk model Elif Aksu.
Elif ve Neymar bir dönem aynı reklamda yer aldı. Ayrıca ikilinin el ele olması dikkatlerden kaçmadı.