Neymar'ın doğum günü partisine Türk güzel Elif Aksu damga vurdu!

Paris Saint Germain'in dünya yıldızı futbolcusu Neymar, 27. yaş gününü bir partiyle kutladı. Neymar'ın partisine damga vuran ise Türk manken Elif Aksu oldu. Elif Aksu ile Neymar'ın samimi halleri ve el ele fotoğrafları olay yarattı. Peki Neymar'la el ele tutuşan bu güzel kimdir? İşte detaylar...

06.02.2019 11:09 - Son Güncelleme: 06.02.2019 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





