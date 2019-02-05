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Ali Koç'tan UEFA açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Şubat sayısına açıklamalarda bulundu.

05.02.2019 22:24 - Son Güncelleme: 05.02.2019 22:35
Ali Koç'tan UEFA açıklaması!

Transfer döneminde titizlik ile çalışıp kadro genişliğini artırdıklarını ifade eden Ali Koç, gayelerinin önümüzdeki sezon için takım ruhu pekişmiş hazır bir ekip oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Ali Koç'tan UEFA açıklaması!

UEFA ile yapılan görüşmede hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun içinde bulunduğu mali durumu anlattıklarını kaydeden Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün mali yapısını düzlüğe çıkarabilmek için bir fon yaratma kampanyası düzenleyeceklerini söyledi.

Ali Koç'tan UEFA açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

Ali Koç'tan UEFA açıklaması!

"2019 yılının ilk ayını geride bıraktık. Aynı zamanda sezonun ikinci yarısı için de başlangıç dönemi olan bu süreci yoğun bir çalışma temposu ile tamamladık."

Ali Koç'tan UEFA açıklaması!

"Futbol takımımızın yapılanması için hocamız Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda 5 yeni oyuncu transferi ile takımımıza takviyeler yaptık."

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