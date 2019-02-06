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Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk Rize'ye hayran kaldı!

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Mykola Morozyuk'un kendisi gibi Ukraynalı eşi Irina Morozyuk Rize'ye hayran kaldı. Irina Morozyuk, Rize şehrinin çok sevdiğini sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi.

06.02.2019 14:06 - Son Güncelleme: 06.02.2019 14:14
Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk Rize'ye hayran kaldı!

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Mykola Morozyuk'un kendisi gibi Ukraynalı eşi Irina Morozyuk Rize'ye hayran kaldı.

Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk Rize'ye hayran kaldı!

Çaykur Rizespor'a transfer olan Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, Rize şehrinin çok sevdiğini sosyal medya paylaşımıyla belli etti.

Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk Rize'ye hayran kaldı!

Irina Morozyuk paylaştığı fotoğrafta, "Bu şehrin güzelliğine gerçekten çok şaşırdım. Rize Kalesi'ndeydik, oradan şehrin ana kısmına açılan bir manzara var ve güzeldi. Bulutlu bir gökyüzü olsaydı, bulutlar ayaklarımızın altında olurdu. Küçük, kesinlikle modern bir şehir, çok canlı. Bir şey satın alabileceğiniz birçok dükkan var. Yaz aylarında çiçekler açarken bu şehrin ne kadar güzel olduğunu hayal edebiliyorum" notunu yazdı.

Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk Rize'ye hayran kaldı!
Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk Rize'ye hayran kaldı!
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