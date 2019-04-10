Neustadter Başakşehir yolunda
Fenerbahçe'de başarılı olamayan ve son dönemde forma yüzü göremeyen Roman Neustadter'in Başakşehir ile ön sözleşme imzaladığı iddia edildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun Süper Lig'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
10.04.2019 09:45
- Son Güncelleme: 10.04.2019 09:45
Fenerbahçe'de Roman Neustadter dönemi bitti…
Teknik heyetin, kalan 7 maçta mecbur kalınmadıkça Rus oyuncuyu kadroya almayacağı öğrenildi.
Bu kararda tecrübeli stoperin sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması ve bu nedenle antrenmanlardaki motivasyon kaybı önemli etken oldu.
Transfer piyasalarında Rus stoperin gelecek sezon çok fazla uzağa gitmeyeceği konuşuluyor.
Sabah'ın haberine göre Neustadter'in devre arasında kapısından döndüğü Başakşehir ile sözleşme imzaladığı ve gelecek sezon turuncu-lacivertlilerin formasını giyeceği kaydedildi.
Öte yandan Martin Skrtel'ın da sezon sonunda İtalyan temsilcisi Parma'nın yolunu tutması bekleniyor.