GaleriSpor

Neustadter Başakşehir yolunda

Fenerbahçe'de başarılı olamayan ve son dönemde forma yüzü göremeyen Roman Neustadter'in Başakşehir ile ön sözleşme imzaladığı iddia edildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun Süper Lig'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

10.04.2019 09:45 - Son Güncelleme: 10.04.2019 09:45
Neustadter Başakşehir yolunda

Fenerbahçe'de Roman Neustadter dönemi bitti…

Neustadter Başakşehir yolunda

Teknik heyetin, kalan 7 maçta mecbur kalınmadıkça Rus oyuncuyu kadroya almayacağı öğrenildi.

Neustadter Başakşehir yolunda

Bu kararda tecrübeli stoperin sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması ve bu nedenle antrenmanlardaki motivasyon kaybı önemli etken oldu.

Neustadter Başakşehir yolunda

Transfer piyasalarında Rus stoperin gelecek sezon çok fazla uzağa gitmeyeceği konuşuluyor.

Neustadter Başakşehir yolunda

Sabah'ın haberine göre Neustadter'in devre arasında kapısından döndüğü Başakşehir ile sözleşme imzaladığı ve gelecek sezon turuncu-lacivertlilerin formasını giyeceği kaydedildi.

Neustadter Başakşehir yolunda

Öte yandan Martin Skrtel'ın da sezon sonunda İtalyan temsilcisi Parma'nın yolunu tutması bekleniyor.

Neustadter Başakşehir yolunda
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi içi flaş yorum '20 yıllık tabu yıkılır'
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi içi flaş yorum '20 yıllık tabu yıkılır'