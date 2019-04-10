Yıldız futbolcu gözaltına alındı! Bu görüntülerin ardından...

Futbol camiası birbirinden ilginç skandalların ortaya çıktığı bir kara delik. Öyle ki dünyaca ünlü, Chealsea forması giyen o yıldız önceki günlerde iki kadınla yakalamasının ardından bu kez de gözaltına alındı. Bu skandal futbol dünyasının gördüğü ilk skandal değil. İşte futbolcuların adının karıştığı o skandallar.

10.04.2019 12:01 - Son Güncelleme: 10.04.2019 12:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





