Yıldız futbolcu gözaltına alındı! Bu görüntülerin ardından...
Futbol camiası birbirinden ilginç skandalların ortaya çıktığı bir kara delik. Öyle ki dünyaca ünlü, Chealsea forması giyen o yıldız önceki günlerde iki kadınla yakalamasının ardından bu kez de gözaltına alındı. Bu skandal futbol dünyasının gördüğü ilk skandal değil. İşte futbolcuların adının karıştığı o skandallar.
10.04.2019 12:01
- Son Güncelleme: 10.04.2019 12:13
Futbol dünyası bu skandalla çalkalanıyor. Chelsea'nin tecrübeli orta sahası Danny Drinkwater önceki gece bir parti çıkışı alkollü araç kullanırken kaza yaptı. Ardından gözaltına alındı.
Drinwater, önceki gece 00.30 sularında avukat sevgilisi Beth Mantel'le partiden ayrıldıktan sonra Manchester şehri yakınlarındaki şehirler arası yolda Emma Brown adlı bir kadının kullandığı araca çarptı.
Yıldız futbolcu, sevgilisi ve karşı tarafın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Alkollü olduğu belirtilen Drinkwater ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili açıklama yapan emniyet güçleri 'Nether Alderley doğumlu 29 yaşındaki bir erkek alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı. Kendisinin şuan ifadesi alınıyor.' açıklamasını yaptı.
'HABERİMİZ VAR'
Chelsea kulübü ise yaptığı açıklamada 'Durumdan haberimiz var. Konu ile ilgili açıklama yapacağız' dedi.