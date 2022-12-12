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Galatasaray’ın yıldızı Torreira amigo oldu!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Lucas Torreira, futbola ilk adım attığı, halen babasının başkanlığını yaptığı kulüp olan I.A 18 de Julio'yu desteklemek için geçtiğimiz cumartesi akşamı tribündeki yerini aldı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
12.12.2022 13:17 - Son Güncelleme: 12.12.2022 13:17
Galatasaray’ın yıldızı Torreira amigo oldu!

Uruguay medyasından El Pais'in haberinde, "Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay kadrosunda yer alan ancak forma giyemeyen yıldız oyuncu, memleketi Fray Bentos'a yerleşti ve randevuyu kaçırmadı" yorumlarına yer verdi.

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Galatasaray’ın yıldızı Torreira amigo oldu!

Torreira'nın eski takımı, Laureles'e karşı 4-0'lık galibiyet aldı. Tecrübeli futbolcu sadece skordan dolayı keyiflenmedi. Taraftarlarla birlikte 90 dakika boyunca büyük bir coşku yaşadı. Gömleğini salladı, bir işaret fişeği yaktı. Hatta davul bile çaldı.

Galatasaray’ın yıldızı Torreira amigo oldu!

Galatasaray, geçtiğimiz yaz Torreira'yı İngiliz devi Arsenal'den 6 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Uruguaylı yıldız futbolcu, bu sezon 12 Süper Lig maçında forma giyerken 1 asist yaptı.

Galatasaray’ın yıldızı Torreira amigo oldu!

40 kez Uruguay Milli Takım formasını giyen Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcusu, Pescara, Sampdoria, Atletico Madrid ve Fiorentina gibi takımların da formasını giydi.

Galatasaray’ın yıldızı Torreira amigo oldu!

Kariyerinde 301 karşılaşmada forma giyen Lucas Torreira, 23 gol ve 13 asistle 36 gole katkıda bulundu.

Galatasaray’ın yıldızı Torreira amigo oldu!

Tecrübeli oyuncu 6 numara pozisyonunda oynadığı karşılaşmalarda 21 gole imza attı.

Galatasaray’ın yıldızı Torreira amigo oldu!
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