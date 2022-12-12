Galatasaray’ın yıldızı Torreira amigo oldu!
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Lucas Torreira, futbola ilk adım attığı, halen babasının başkanlığını yaptığı kulüp olan I.A 18 de Julio'yu desteklemek için geçtiğimiz cumartesi akşamı tribündeki yerini aldı.
12.12.2022 13:17 - Son Güncelleme: 12.12.2022 13:17
Galatasaray, geçtiğimiz yaz Torreira'yı İngiliz devi Arsenal'den 6 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Uruguaylı yıldız futbolcu, bu sezon 12 Süper Lig maçında forma giyerken 1 asist yaptı.
Kariyerinde 301 karşılaşmada forma giyen Lucas Torreira, 23 gol ve 13 asistle 36 gole katkıda bulundu.