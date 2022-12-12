Galatasaray’ın yıldızı Torreira amigo oldu!

Torreira'nın eski takımı, Laureles'e karşı 4-0'lık galibiyet aldı. Tecrübeli futbolcu sadece skordan dolayı keyiflenmedi. Taraftarlarla birlikte 90 dakika boyunca büyük bir coşku yaşadı. Gömleğini salladı, bir işaret fişeği yaktı. Hatta davul bile çaldı.