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Ne Tadic ne Osimhen! Trendyol Süper Lig'in 16 haftalık gol kralı çok şaşırtacak

2024-2025 Süper Lig sezonunda gol krallığı mücadelesi nefes kesiyor. Trabzonspor'un yıldızı Simon Banza, attığı 10 golle zirvedeki yerini korurken, Başakşehir'den Krzysztof Piatek aynı gol sayısıyla takibini sürdürüyor. Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile ise 9 golle yarışta yer alıyor. Futbolseverler, 16. haftanın ardından krallık tahtına kimin oturacağını merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 19:19 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 19:32
Ne Tadic ne Osimhen! Trendyol Süper Lig’in 16 haftalık gol kralı çok şaşırtacak

Süper Lig'in 16. haftası geride kalırken gol krallığı yarışı kıyasıya sürüyor. Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza ve Başakşehir'in tecrübeli ismi Krzysztof Piatek, 10'ar golle zirveyi paylaşıyor. Beşiktaş'tan Ciro Immobile ve Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko ise 9'ar golle takibini sürdürüyor.

Ne Tadic ne Osimhen! Trendyol Süper Lig’in 16 haftalık gol kralı çok şaşırtacak

🥇 Simon Banza - Trabzonspor
🧤 12 Maç - 10 Gol

🥈 Krzysztof Piatek - Başakşehir
15 Maç - 10 Gol

Ne Tadic ne Osimhen! Trendyol Süper Lig’in 16 haftalık gol kralı çok şaşırtacak

🥉 Ciro Immobile - Beşiktaş
13 Maç - 9 Gol

4️⃣ Edin Dzeko - Fenerbahçe
💛 15 Maç - 9 Gol

Ne Tadic ne Osimhen! Trendyol Süper Lig’in 16 haftalık gol kralı çok şaşırtacak

5️⃣ Mame Thiam - Eyüpspor
🟣 15 Maç - 8 Gol

6️⃣ Victor Osimhen - Galatasaray
❤️ 10 Maç - 7 Gol

Ne Tadic ne Osimhen! Trendyol Süper Lig’in 16 haftalık gol kralı çok şaşırtacak

7️⃣ Romulo - Göztepe
💛 13 Maç - 7 Gol

8️⃣ Dusan Tadic - Fenerbahçe
🔵 15 Maç - 7 Gol

Ne Tadic ne Osimhen! Trendyol Süper Lig’in 16 haftalık gol kralı çok şaşırtacak

9️⃣ Ahmed Kutucu - Eyüpspor
🟠 15 Maç - 6 Gol

🔟 Ali Sowe - Çaykur Rizespor
💚 15 Maç - 6 Gol

Ne Tadic ne Osimhen! Trendyol Süper Lig’in 16 haftalık gol kralı çok şaşırtacak

Barış Alper Yılmaz - Galatasaray
❤️ 15 Maç - 6 Gol

Joao Figueiredo - Başakşehir
🧡 14 Maç - 5 Gol

Ne Tadic ne Osimhen! Trendyol Süper Lig’in 16 haftalık gol kralı çok şaşırtacak

Carlo Holse - Samsunspor
🔴 14 Maç - 5 Gol

Ne Tadic ne Osimhen! Trendyol Süper Lig’in 16 haftalık gol kralı çok şaşırtacak

Youssef En-Nesyri - Fenerbahçe
💛 15 Maç - 5 Gol

Olivier Ntcham - Samsunspor
15 Maç - 5 Gol