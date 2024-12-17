Ne Tadic ne Osimhen! Trendyol Süper Lig’in 16 haftalık gol kralı çok şaşırtacak

Süper Lig'in 16. haftası geride kalırken gol krallığı yarışı kıyasıya sürüyor. Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza ve Başakşehir'in tecrübeli ismi Krzysztof Piatek, 10'ar golle zirveyi paylaşıyor. Beşiktaş'tan Ciro Immobile ve Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko ise 9'ar golle takibini sürdürüyor.