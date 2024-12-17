Ne Tadic ne Osimhen! Trendyol Süper Lig’in 16 haftalık gol kralı çok şaşırtacak

Süper Lig'in 16. haftası geride kalırken gol krallığı yarışı kıyasıya sürüyor. Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza ve Başakşehir'in tecrübeli ismi Krzysztof Piatek, 10'ar golle zirveyi paylaşıyor. Beşiktaş'tan Ciro Immobile ve Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko ise 9'ar golle takibini sürdürüyor.
🥇 Simon Banza - Trabzonspor
🧤 12 Maç - 10 Gol
🥈 Krzysztof Piatek - Başakşehir
⚽ 15 Maç - 10 Gol
🥉 Ciro Immobile - Beşiktaş
⚫ 13 Maç - 9 Gol
4️⃣ Edin Dzeko - Fenerbahçe
💛 15 Maç - 9 Gol
5️⃣ Mame Thiam - Eyüpspor
🟣 15 Maç - 8 Gol
6️⃣ Victor Osimhen - Galatasaray
❤️ 10 Maç - 7 Gol
7️⃣ Romulo - Göztepe
💛 13 Maç - 7 Gol
8️⃣ Dusan Tadic - Fenerbahçe
🔵 15 Maç - 7 Gol
9️⃣ Ahmed Kutucu - Eyüpspor
🟠 15 Maç - 6 Gol
🔟 Ali Sowe - Çaykur Rizespor
💚 15 Maç - 6 Gol
⚽ Barış Alper Yılmaz - Galatasaray
❤️ 15 Maç - 6 Gol
⚽ Joao Figueiredo - Başakşehir
🧡 14 Maç - 5 Gol
⚽ Carlo Holse - Samsunspor
🔴 14 Maç - 5 Gol
⚽ Youssef En-Nesyri - Fenerbahçe
💛 15 Maç - 5 Gol
⚽ Olivier Ntcham - Samsunspor
⚪ 15 Maç - 5 Gol