Galatasaray'da sağ beke yeni isim! O yıldız yetersiz bulundu

Spor Toto Süper Lig'de evinde Çaykur Rizespor'a yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Gelecek sezon transfer yapılacak bölgeleri belirlemek için çalışmalar sürerken, Fatih Terim'in yıldız ismin performansını yetersiz bulduğu ve bir mevki için transfer istediği öğrenildi.

24.03.2021 15:22 - Son Güncelleme: 24.03.2021 15:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





