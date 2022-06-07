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Ne Ronaldo, ne Messi! İşte futbolun en değerlileri...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı rapora göre, dünyada piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi. CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 205,6 milyon avro piyasa değeri bulunan Fransız forvet oyuncusu Mbappe, dünyada en değerli futbolcular sıralamasında zirveye yerleşti.

07.06.2022 10:00 - Son Güncelleme: 07.06.2022 10:43
Ne Ronaldo, ne Messi! İşte futbolun en değerlileri...

iŞTE FUTBOL DÜNYASININ EN DEĞERLİ YILDIZLARI...

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Ne Ronaldo, ne Messi! İşte futbolun en değerlileri...

KYLIAN MBAPPE - 205,6 MİLYON EURO

Ne Ronaldo, ne Messi! İşte futbolun en değerlileri...

VINICIUS JUNIOR - 185,3 MİLYON EURO

Ne Ronaldo, ne Messi! İşte futbolun en değerlileri...

ERLING HAALAND - 152,6 MİLYON EURO

Ne Ronaldo, ne Messi! İşte futbolun en değerlileri...

PEDRI - 135,1 MİLYON EURO

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