Kuntz Litvanya kadrosunu belirledi! İşte A Milli Takım'ın 11'i...
UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda ilk maçını farklı kazanan A Milli Takım, Litvanya'ya konuk oluyor. 21:45'te başlayacak karşılaşmayı galip bitirerek grup liderliğini sürdürmek isteyen temsilcimiz, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte Türkiye'nin Litvanya maçı muhtemel 11'i...
07.06.2022 16:22 - Son Güncelleme: 07.06.2022 16:22
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi C grubu 2. maçında Litvanya ile karşılaşacak.
Vilniaus LFF Stadionas'ta oynanacak karşılaşma, 21:45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.