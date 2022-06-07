Vav TV İzle
Haberler Spor Kuntz Litvanya kadrosunu belirledi! İşte A Milli Takım'ın 11'i...

Kuntz Litvanya kadrosunu belirledi! İşte A Milli Takım'ın 11'i...

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda ilk maçını farklı kazanan A Milli Takım, Litvanya'ya konuk oluyor. 21:45'te başlayacak karşılaşmayı galip bitirerek grup liderliğini sürdürmek isteyen temsilcimiz, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte Türkiye'nin Litvanya maçı muhtemel 11'i...

07.06.2022 16:22 - Son Güncelleme: 07.06.2022 16:22
Kuntz Litvanya kadrosunu belirledi! İşte A Milli Takım’ın 11’i...

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi C grubu 2. maçında Litvanya ile karşılaşacak.
Vilniaus LFF Stadionas'ta oynanacak karşılaşma, 21:45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuntz Litvanya kadrosunu belirledi! İşte A Milli Takım’ın 11’i...

Teknik direktör Stefan Kuntz ve ekibinin hedefi bugünkü karşılaşmayı da kazanarak 6 puana yükselmek ve grup liderliğini sürdürmek. Kuntz'un öğrencilerinden aynı ciddiyetle devam etmelerini istediği belirtiliyor.

Kuntz Litvanya kadrosunu belirledi! İşte A Milli Takım’ın 11’i...

Türkiye'nin Litvanya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde takımımızda cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Stefan Kuntz'un Halil ve Yunus'a şans vermesi bekleniyor.

Kuntz Litvanya kadrosunu belirledi! İşte A Milli Takım’ın 11’i...

Karşılaşmaya ikinci forvet olarak da Serdar Dursun çıkacak.

Kuntz Litvanya kadrosunu belirledi! İşte A Milli Takım’ın 11’i...

Ay-yıldızlılar, Litvanya ile birlikte tarihindeki 91. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.

Kuntz Litvanya kadrosunu belirledi! İşte A Milli Takım’ın 11’i...

Milliler, Stefan Kuntz yönetiminde de 8. karşılaşmaya çıkıyor. Kuntz yönetiminde çıkılan 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşandı.

Kuntz Litvanya kadrosunu belirledi! İşte A Milli Takım’ın 11’i...

MUHTEMEL 11'LER ŞU ŞEKİLDE

Litvanya: Setkus, Satkus, Klimavicius, Barauskas, Baravykas, Utkus, Novikovas, Slivka, Megalaitis, Laciskas, Golubickas

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Kaan, Ferdi, Salih, Hakan, Yunus, Kerem, Serdar, Halil

SON DAKİKA