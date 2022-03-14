Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından taraftarın Kenan Karaman ızdırabı

Nef Stadı'nda yapılan maçın ilk 5 dakikasında rakibinin baskısıyla karşılaşan sarı-kırmızılı takım, oyunda dengeyi kısa sürede kurdu. Hızlı ataklarda ve ileride kurduğu baskılarla pozisyon üreten Galatasaray, 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile goller bulup, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.