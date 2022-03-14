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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından taraftarın Kenan Karaman ızdırabı

Beşiktaş'ta Kenan Karaman depremi... Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı Kerem Aktürk'ün golleriyle 2-1 mağlup etti. Siyah Beyazlıların tek sayısı genç yetenek Rıdvan Yılmaz'ın ayağından geldi. Karşılaşmaya Kenan Karaman'ın performansı damgasını vurdu. Etkisiz bir oyun sergileyen Karaman mücadelenin 38. dakikasında yerini Cyle Larin'e bıraktı. Beşiktaş taraftarı derbiye Kenan Karaman ile başlayan Önder Karaveli'nin bu tercihine çok sert tepki gösterdi. Sosyal medyada Karaveli ve Kenan Karaman gündem oldu...

14.03.2022 22:56 - Son Güncelleme: 14.03.2022 23:11
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından taraftarın Kenan Karaman ızdırabı

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu kaydederken Beşiktaş'ın tek sayısı Rıdvan Yılmaz'dan geldi.

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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından taraftarın Kenan Karaman ızdırabı

Nef Stadı'nda yapılan maçın ilk 5 dakikasında rakibinin baskısıyla karşılaşan sarı-kırmızılı takım, oyunda dengeyi kısa sürede kurdu. Hızlı ataklarda ve ileride kurduğu baskılarla pozisyon üreten Galatasaray, 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile goller bulup, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından taraftarın Kenan Karaman ızdırabı

İkinci yarıda 70. dakikaya kadar Beşiktaş daha fazla topa sahip olurken, sarı-kırmızılılar kalesinde Cyle Larin'in 55. dakikada girdiği pozisyon dışında tehlike yaşamadı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından taraftarın Kenan Karaman ızdırabı

Hızlı ataklarla rakip kalede gol arayan Galatasaray, skor üretemedi. Son bölümde yorulan ve oyundan düşen Galatasaray, 84. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın attığı gole engel olamadı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından taraftarın Kenan Karaman ızdırabı

Kalan bölümde büyük bir baskı görmesine rağmen skoru koruyarak sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 10. galibiyetini alıp, puanını 38'e çıkardı. Galatasaray, haftayı 11. sırada kapattı.

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