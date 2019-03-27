Fenerbahçe'de transfer harekatı!
Bu sezon oldukça zor günler geçiren Fenerbahçe gelecek sezon transferleri için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertlilere müjdeli haber İngiltere'den geldi...
27.03.2019 16:35
- Son Güncelleme: 27.03.2019 16:37
Geçtiğimiz sezon Antonio Conte yönetiminde ligi 5.sırada bitiren ve yeni sezona Sarri ile merhaba diyen Chelsea'de işler yolunda gitmiyor.
Kadro mühendisliği konusunda rakiplerine göre yetersiz kalan ve nokta transfer atışları yapamayan 'maviler' şu anda Premier Lig'de 70 puanla 5.sırada yer yer alıyor.
Chelsea'nın Şampiyonlar Ligi potasının 5 puan geride olması başkan Abramovic'i de kızdırmış durumda.
Gelecek sezon tecrübeli teknik direktör Sarri ile yolla devam etmeyecek gibi gözüken Chelsea'de birçok futbolcuyla yollar ayrılacak.
Eden Hazard'ı Real Madrid'e kaptıracak gibi gözüken İngiliz devi, Belçikalı yıldızın yerini doldurmak için arayışlara koyuldu.