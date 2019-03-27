GaleriSpor

Fenerbahçe'de transfer harekatı!

Bu sezon oldukça zor günler geçiren Fenerbahçe gelecek sezon transferleri için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertlilere müjdeli haber İngiltere'den geldi...

27.03.2019 16:35 - Son Güncelleme: 27.03.2019 16:37
Fenerbahçe'de transfer harekatı!

Geçtiğimiz sezon Antonio Conte yönetiminde ligi 5.sırada bitiren ve yeni sezona Sarri ile merhaba diyen Chelsea'de işler yolunda gitmiyor.

Fenerbahçe'de transfer harekatı!

Kadro mühendisliği konusunda rakiplerine göre yetersiz kalan ve nokta transfer atışları yapamayan 'maviler' şu anda Premier Lig'de 70 puanla 5.sırada yer yer alıyor.

Fenerbahçe'de transfer harekatı!

Chelsea'nın Şampiyonlar Ligi potasının 5 puan geride olması başkan Abramovic'i de kızdırmış durumda.

Fenerbahçe'de transfer harekatı!

Gelecek sezon tecrübeli teknik direktör Sarri ile yolla devam etmeyecek gibi gözüken Chelsea'de birçok futbolcuyla yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de transfer harekatı!

Eden Hazard'ı Real Madrid'e kaptıracak gibi gözüken İngiliz devi, Belçikalı yıldızın yerini doldurmak için arayışlara koyuldu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Conor McGregor'ın emekliliği hakkında şok iddia! Elif Aksu ve taciz...
Conor McGregor'ın emekliliği hakkında şok iddia! Elif Aksu ve taciz...