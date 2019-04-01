Ne Barcelona ne Real Madrid! Neymar Diyarbakırspor'da... | İşte bir nesli heyecanlandıran transfer haberleri...
Süper Lig'in kapısından dönen, elden kaçan futbolcular yıllardır taraftarlar arasında anlatılır. Bazıları ülkemize başka takımın formasıyla transfer oldu, bazıları ise sadece şehir efsanesi. "Ne Barcelona ne Real Madrid! Neymar Diyarbakırspor'da" başlıklı haber bunun en net örneği... İşte Türkiye'de bir nesli heyecanlandıran transfer haberleri...
Birçok gazete ve internet sitesinde de haber yayınlanır: Neymar ve Türkiye... Süper Lige veda eden ve Bank Asya 1. Liginde mücadele edecek olan Diyarbakırspor bombayı patlattı… Diyarbakırspor Brezilya U-17 takımında forma giyen Neymar Da Silva ile anlaştı. Kulüp Başkanı Çetin Sümer 18 yaşındaki Neymar'ın… diye ilerliyordu haber.
Şu şekilde oluşmuştu; Geleceğin Pele'si Diyar'da!
"Diyarbakırspor Brezilya U-17'de forma giyen Neymar Da Silva ile anlaştı. Transfer sponsorların katkısı ile bitirilecek. Başkan Çetin Sümer 18 yaşındaki Neymar'ın Diyarbakırspor'da iyi işler yapacağını söyledi"