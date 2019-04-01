Ne Barcelona ne Real Madrid! Neymar Diyarbakırspor'da... | İşte bir nesli heyecanlandıran transfer haberleri...

Birçok gazete ve internet sitesinde de haber yayınlanır: Neymar ve Türkiye... Süper Lige veda eden ve Bank Asya 1. Liginde mücadele edecek olan Diyarbakırspor bombayı patlattı… Diyarbakırspor Brezilya U-17 takımında forma giyen Neymar Da Silva ile anlaştı. Kulüp Başkanı Çetin Sümer 18 yaşındaki Neymar'ın… diye ilerliyordu haber.

Şu şekilde oluşmuştu; Geleceğin Pele'si Diyar'da!

"Diyarbakırspor Brezilya U-17'de forma giyen Neymar Da Silva ile anlaştı. Transfer sponsorların katkısı ile bitirilecek. Başkan Çetin Sümer 18 yaşındaki Neymar'ın Diyarbakırspor'da iyi işler yapacağını söyledi"