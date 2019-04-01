Galatasaray'ın yıldızı Belhanda'dan Fenerbahçe mesajı
Takımlarımızın kapısından dönen ya da yıllar sonra transfer çalımı olarak Türkiye'ye gelen birçok yıldız futbolcu var. Bu futbolculardan kimisi dünya yıldızı olurken, kimi ise silinip gitti. İşte Türkiye'de bir nesli heyecanlandıran transfer haberleri...
Birçok gazete ve internet sitesinde de haber yayınlanır: Neymar ve Türkiye... Süper Lige veda eden ve Bank Asya 1. Liginde mücadele edecek olan Diyarbakırspor bombayı patlattı… Diyarbakırspor Brezilya U-17 takımında forma giyen Neymar Da Silva ile anlaştı. Kulüp Başkanı Çetin Sümer 18 yaşındaki Neymar'ın… diye ilerliyordu haber.
Şu şekilde oluşmuştu; Geleceğin Pele'si Diyar'da!
"Diyarbakırspor Brezilya U-17'de forma giyen Neymar Da Silva ile anlaştı. Transfer sponsorların katkısı ile bitirilecek. Başkan Çetin Sümer 18 yaşındaki Neymar'ın Diyarbakırspor'da iyi işler yapacağını söyledi"
Rayo Vallacano takımında kiralık oynadıktan sonra kulübü Atletico de Madrid'e geri döndüğü dönemde Beşiktaş'ta oynaması için cazip bir teklif aldığını hatırlatarak, "Her şey yolunda gidiyordu, taraflar anlaşmıştı. Ciddi bir sakatlık geçirmem bu transferin olmasını engelledi. 2011 yılında Türkiye'ye (Beşiktaş) transfer olmam an meselesi iken ani bir sakatlık geçirdim ve takımda kaldım. Yani Tanrı benim Siyah-beyazlı kulüpte futbol oynamamı istemedi.
Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Cengiz Ünder'i halı sahada keşfeden hocası Ersoy Or anlatıyor; "Cengiz Ünder'i Galatasaray'a Florya'ya götürdüm. Cengiz'i idmana çıkarttılar ve hocaları beğendi. Hemen takıma kazandırmak istediler. Ama yaşı küçük olması nedeniyle ve yabancı bir şehir ile yabancı insanlara alışamadı ve geri döndü. Geri döndükten sonra Galatasaray, her gün babasını ve beni aradı. 'Ne yapın edin Cengiz'i bize getirin' dediler. Babası döndükten sonrada 'Hocam götürelim çocuğu bir takıma' dedi. Bucaspor'da benim arkadaşım vardı. Cengiz Ünder çok iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray'da oynamasını isterdim. Ama şu anda oynadığı takım ligin en iyi takımı bana göre. Milli takımda da oynuyor. Allah yolunu açık etsin"
Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda attığı gollerle büyük katkısı olan Cenk Tosun'un, Bayer Leverkusen'in kapısından döndüğü ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre geçen sezonun son dönemini Türk teknik adam Tayfun Korkut'la bitiren Leverkusen'de gelecek sezonki transfer hedeflerinden biri de Cenk'ti. Ancak Korkut'la yolların ayrılıp, yeni dönem için yerine Heiko Herrlich'in getirilmesi sebebiyle milli futbolcudan vazgeçildiği ifade edildi.