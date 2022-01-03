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Ndayishimiye değerini katlamaya devam ediyor! Aylık 300 Euro'ya oynuyordu, şimdi bonservisi 8 milyon Euro

2020 yılında Yeni Malatyaspor'da aylık 300 Euro'ya oynayan Youssouf Ndayishimiye, geçen sezonun devre arasında imza attığı Başakşehir'deki performansıyla birçok kulübü peşine taktı. Brunduli oyuncu için Turuncu-Lacivertliler 8 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
03.01.2022 18:02 - Son Güncelleme: 03.01.2022 18:07
Ndayishimiye değerini katlamaya devam ediyor! Aylık 300 Euro’ya oynuyordu, şimdi bonservisi 8 milyon Euro

Başakşehir forması giyen Youssouf Ndayishimiye her geçen gün değerini katlamaya devam ediyor...

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Ndayishimiye değerini katlamaya devam ediyor! Aylık 300 Euro’ya oynuyordu, şimdi bonservisi 8 milyon Euro

2020 yılında Yeni Malatyaspor forması giyerken aylık 300 Euro maaşla oynayan Ndayishimiye, Sarı-Siyahlı kulüpteki başarılı performansı sonrası geçen sezonun devre arasında Başakşehir'e imza atmıştı.

Ndayishimiye değerini katlamaya devam ediyor! Aylık 300 Euro’ya oynuyordu, şimdi bonservisi 8 milyon Euro

Başakşehir ile özellikle bu sezonun ilk yarısında çok iyi bir çıkış yakalayan 23 yaşındaki futbolcu Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Ndayishimiye değerini katlamaya devam ediyor! Aylık 300 Euro’ya oynuyordu, şimdi bonservisi 8 milyon Euro

Turuncu-Lacivertliler'in ise bonservisine 2 milyon 150 binEuro ödediği başarılı savunma oyuncusu için gelen tekliflerde kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı belirtiliyor.

Ndayishimiye değerini katlamaya devam ediyor! Aylık 300 Euro’ya oynuyordu, şimdi bonservisi 8 milyon Euro

Ndayishimiye'nin en ciddi talibinin Belçika'nın köklü kulübü Anderlecht olduğu belirtilirken, Brundili futbolcuyu Bundesilga'dan da bazı takımların takip ettiği öne sürülüyor.

Ndayishimiye değerini katlamaya devam ediyor! Aylık 300 Euro’ya oynuyordu, şimdi bonservisi 8 milyon Euro

Devre arasında Ndayishimiye'yi satma konusunda çekimser olan Başakşehir'in de genç oyuncu için belirlenen 8 milyon Euro'luk rakamda çok fazla indirime gitmeye sıcak olmadığı konuşuluyor.

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