Ndayishimiye değerini katlamaya devam ediyor! Aylık 300 Euro'ya oynuyordu, şimdi bonservisi 8 milyon Euro
2020 yılında Yeni Malatyaspor'da aylık 300 Euro'ya oynayan Youssouf Ndayishimiye, geçen sezonun devre arasında imza attığı Başakşehir'deki performansıyla birçok kulübü peşine taktı. Brunduli oyuncu için Turuncu-Lacivertliler 8 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
03.01.2022 18:02
- Son Güncelleme: 03.01.2022 18:07
2020 yılında Yeni Malatyaspor forması giyerken aylık 300 Euro maaşla oynayan Ndayishimiye, Sarı-Siyahlı kulüpteki başarılı performansı sonrası geçen sezonun devre arasında Başakşehir'e imza atmıştı.
Başakşehir ile özellikle bu sezonun ilk yarısında çok iyi bir çıkış yakalayan 23 yaşındaki futbolcu Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.
Devre arasında Ndayishimiye'yi satma konusunda çekimser olan Başakşehir'in de genç oyuncu için belirlenen 8 milyon Euro'luk rakamda çok fazla indirime gitmeye sıcak olmadığı konuşuluyor.