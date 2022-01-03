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Yok artık Ronaldo! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldo evine oksijen odası yaptırdı! Tam 50 bin sterlin...

Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo 36 yaşında olmasına rağmen müthiş fit görüntüsüyle dikkatleri çekiyor. Özel hayatına büyük özen gösteren Portekizli futbolcunun son hamlesi herkesi şaşkına çevirdi. Daha önce Manchester'daki evine 50 bin dolar değerinde buz odası yaptıran 36 yaşındaki Ronaldo, bu kez de oksijen odası yaptırdı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
03.01.2022 13:30 - Son Güncelleme: 03.01.2022 13:49
Yok artık Ronaldo! Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Ronaldo evine oksijen odası yaptırdı! Tam 50 bin sterlin...

36 yaşında olmasına karşın formundan hiçbir şey kaybetmeyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, kendisine yatırım yapmaya devam ediyor.

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Yok artık Ronaldo! Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Ronaldo evine oksijen odası yaptırdı! Tam 50 bin sterlin...

The Sun gazetesinin haberine göre Ronaldo, Manchester'da yaşadığı eve oksijen odası (Hyperbaric Oxygen Chamber) yaptırdı.

Yok artık Ronaldo! Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Ronaldo evine oksijen odası yaptırdı! Tam 50 bin sterlin...

Yıldız futbolcuya 50 bin sterline (Yaklaşık 910 bin lira) mal olan bu oda, tam bir mucize gibi.

Yok artık Ronaldo! Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Ronaldo evine oksijen odası yaptırdı! Tam 50 bin sterlin...

Oksijen odası, saf havayı doğrudan kan plazmasına soluyarak hasarlı dokuların onarılmasına yardımcı oluyor.

Yok artık Ronaldo! Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Ronaldo evine oksijen odası yaptırdı! Tam 50 bin sterlin...

Ronaldo'nun 2016 yılında yaşadığı diz sakatlığının ardından Ibiza'da oksijen tedavisi gördüğü ve çok memnun kaldığı öğrenildi.

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