Yok artık Ronaldo! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldo evine oksijen odası yaptırdı! Tam 50 bin sterlin...
Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo 36 yaşında olmasına rağmen müthiş fit görüntüsüyle dikkatleri çekiyor. Özel hayatına büyük özen gösteren Portekizli futbolcunun son hamlesi herkesi şaşkına çevirdi. Daha önce Manchester'daki evine 50 bin dolar değerinde buz odası yaptıran 36 yaşındaki Ronaldo, bu kez de oksijen odası yaptırdı.
03.01.2022 13:30
- Son Güncelleme: 03.01.2022 13:49
36 yaşında olmasına karşın formundan hiçbir şey kaybetmeyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, kendisine yatırım yapmaya devam ediyor.
The Sun gazetesinin haberine göre Ronaldo, Manchester'da yaşadığı eve oksijen odası (Hyperbaric Oxygen Chamber) yaptırdı.
Oksijen odası, saf havayı doğrudan kan plazmasına soluyarak hasarlı dokuların onarılmasına yardımcı oluyor.
Ronaldo'nun 2016 yılında yaşadığı diz sakatlığının ardından Ibiza'da oksijen tedavisi gördüğü ve çok memnun kaldığı öğrenildi.