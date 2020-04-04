NBA'deki oyuncumuz Furkan Korkmaz'dan korkutan corona virüs itirafı: Durum iç açıcı değil
Corona virüs önce Avrupa'da İspanya, İtalya ve Fransa'yı yıktı geçti ardından okyanus atlayıp yeni merkez üssü olarak Amerika Birleşik Devletleri olarak belirledi. Şu an için New York afet bölgesine dönüşmüş durumda. Korona virüs nedeniyle Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) belirsiz süreliğine ertelenmişti. Başta Kevin Durant olmak üzere pek çok basketbolcuda da corona virüs tespit edilmişti. NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, Amerika'daki Corona virüsü durumunu anlattı. Furkan Korkmaz durumun pek iç açıcı olmadığını söyledi.
04.04.2020 09:28
- Son Güncelleme: 04.04.2020 09:34
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