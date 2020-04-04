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NBA'deki oyuncumuz Furkan Korkmaz'dan korkutan corona virüs itirafı: Durum iç açıcı değil

Corona virüs önce Avrupa'da İspanya, İtalya ve Fransa'yı yıktı geçti ardından okyanus atlayıp yeni merkez üssü olarak Amerika Birleşik Devletleri olarak belirledi. Şu an için New York afet bölgesine dönüşmüş durumda. Korona virüs nedeniyle Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) belirsiz süreliğine ertelenmişti. Başta Kevin Durant olmak üzere pek çok basketbolcuda da corona virüs tespit edilmişti. NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, Amerika'daki Corona virüsü durumunu anlattı. Furkan Korkmaz durumun pek iç açıcı olmadığını söyledi.

04.04.2020 09:28 - Son Güncelleme: 04.04.2020 09:34
NBA'deki oyuncumuz Furkan Korkmaz'dan korkutan corona virüs itirafı: Durum iç açıcı değil

Amerika'da günden güne daha kötü bir hal alan corona virüsü salgınının etkileri giderek büyüyor.

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NBA'deki oyuncumuz Furkan Korkmaz'dan korkutan corona virüs itirafı: Durum iç açıcı değil

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, Amerika'daki corona virüsü durumunu anlattı.

NBA'deki oyuncumuz Furkan Korkmaz'dan korkutan corona virüs itirafı: Durum iç açıcı değil

İlk olarak Mart ayının başında NBA'de sezonuna kalan tüm maçlar ertelendi. Tam 15 oyuncunun ise corona virüsü testleri pozitif çıktı.

NBA'deki oyuncumuz Furkan Korkmaz'dan korkutan corona virüs itirafı: Durum iç açıcı değil

ABD'de corona virüsü vaka sayısı 100 bini aşarken Philadelphia'da yaşayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, son durumu anlattı.

NBA'deki oyuncumuz Furkan Korkmaz'dan korkutan corona virüs itirafı: Durum iç açıcı değil

'DURUM İÇ AÇICI DEĞİL'

Kariyerine Philadelphia 76ers formasıyla NBA'de devam eden Furkan Korkmaz, "Amerika'da genel anlamda görüntü pek de iç açıcı değil. Philadelphia'da da ciddi sayıda bu virüsten etkilenen insanlar var. Mümkün olduğunca önlemlerimizi almaya çalışıyoruz." dedi.

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