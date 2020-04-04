NBA'deki oyuncumuz Furkan Korkmaz'dan korkutan corona virüs itirafı: Durum iç açıcı değil

'DURUM İÇ AÇICI DEĞİL'

Kariyerine Philadelphia 76ers formasıyla NBA'de devam eden Furkan Korkmaz, "Amerika'da genel anlamda görüntü pek de iç açıcı değil. Philadelphia'da da ciddi sayıda bu virüsten etkilenen insanlar var. Mümkün olduğunca önlemlerimizi almaya çalışıyoruz." dedi.