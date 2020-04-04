Corona virüs nedeniyle 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi! Bu futbolcular yasaktan etkilenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığını ve 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıklamıştı.

4 BÜYÜKLERDE 20 YAŞ ALTI OYUNCULAR

Açıklanan bu kararın ardından biz de sizler için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yasağa takılan futbolcuları derledik...