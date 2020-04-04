Corona virüs nedeniyle 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi! Bu futbolcular yasaktan etkilenecek
Corona virüsünün yayılma hızını yavaşlatmak için sokağa çıkma yasağına yeni önlemler geldi... Tüm dünyayı saran corona virüs salgını tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni kararları açıklamıştı. Daha önce kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı verilirken dün açıklanan kararlar ile 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu durumda başta Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımların futbolcuları olmak üzere pek çok futbolcu sokağa çıkma yasağından etkilendi. 4 büyük takımda oynayan ve bu yasağa takılan ise toplam 17 isim var. İşte yasağa takılan futbolcular.
04.04.2020 10:42
- Son Güncelleme: 04.04.2020 10:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığını ve 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıklamıştı.
4 BÜYÜKLERDE 20 YAŞ ALTI OYUNCULAR
Açıklanan bu kararın ardından biz de sizler için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yasağa takılan futbolcuları derledik...
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