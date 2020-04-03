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Falcao, Galatasaray yönetiminin indirim talebini reddetti! 10 milyon euroya 'Evet' dedi

Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takıma geldiği ilk zamanlarda sakatlığı nedeniyle bekleneni veremeyen Falcao, sakatlığını atlattıktan sonra bambaşka bir görüntü çizdi ve Galatasaray'ın yükselişinde önemli bir pay sahibi oldu. Ancak iddialara göre koronavirüs salgını nedeniyle futbolculardan indirim talep eden sarı-kırmızılı yönetimin talebini reddeden Falcao, kendisine gelen yıllık 10 milyon euroluk teklifi kabul etti. İşte merak edilen detaylar...

03.04.2020 00:10 - Son Güncelleme: 03.04.2020 00:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





