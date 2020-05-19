RAMAZAN İMSAKİYE
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İtalya'da günler sonra bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral...

Koronavirüs pek çok ülkede spor organizasyonlarının ertelenmesine neden olmuştu. Bu ülkelerinde başında İtalya geliyor. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra kulübünün antrenman tesislerine döndü. Ronaldo'nun yanı sıra Gianluigi Buffon, Miralem Pjanic, Paulo Dybala ve milli yıldızımız Merih Demiral da muhabirlerin objektiflerine takıldı.

19.05.2020 16:39 - Son Güncelleme: 19.05.2020 16:39
İtalya'da günler sonra bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral...

İtalya'da herkesin merakla beklediği isim Cristiano Ronaldo, ilk kez görüldü.

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İtalya'da günler sonra bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral...

İtalya'da herkesin merakla beklediği isim Cristiano Ronaldo, ilk kez görüldü.

İtalya'da günler sonra bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral...

Ülkede 4 Mayıs'tan itibaren bireysel idmanlara izin çıkmasıyla beraber Ronaldo da izole olduğu Portekiz'den Torino'ya 5 Mayıs'ta dönmüştü.

İtalya'da günler sonra bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral...

Kurallar gereği 14 gün karantinada kalan Ronaldo, bugün itibariyle bu süreyi doldurdu ve soluğu Juventus'un tesislerinde aldı. Testten de geçecek Ronaldo, takımla beraber protokoller ışığında çalışacak. Uzun süredir bireysel çalışmalar yapan 34 yaşındaki yıldız, tam 2 ay sonra kulüp tesislerine geldi.

İtalya'da günler sonra bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral...

Yaşadığı sakatlık sonrası idmanlara başlayan milli yıldız Merih Demiral da maskesiyle birlikte tesislere geldi.

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