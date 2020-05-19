İtalya'da günler sonra bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral...

Kurallar gereği 14 gün karantinada kalan Ronaldo, bugün itibariyle bu süreyi doldurdu ve soluğu Juventus'un tesislerinde aldı. Testten de geçecek Ronaldo, takımla beraber protokoller ışığında çalışacak. Uzun süredir bireysel çalışmalar yapan 34 yaşındaki yıldız, tam 2 ay sonra kulüp tesislerine geldi.