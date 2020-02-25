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NBA efsanesi Kobe Bryant'ın anma törenine Michael Jordan'ın gözyaşları damga vurdu

Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden basketbolun efsanevi ismi Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna için Staples Center'da anma töreni düzenlendi. Törene basketbol efsanesi Michael Jordan'ın gözyaşları damga vurdu. Jordan, "Herkes daima ikimizin karşılaştırılmasını konuşmak istedi. Ben sadece Kobe hakkında konuşmak istedim. Yaptıklarından ve çocuklarıyla paylaştığı şeylerden ilham alıyorum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

25.02.2020 01:02 - Son Güncelleme: 25.02.2020 01:02
NBA efsanesi Kobe Bryant'ın anma törenine Michael Jordan'ın gözyaşları damga vurdu

Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden basketbolun efsanevi ismi Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna için Staples Center'da anma töreni düzenlendi. Törene basketbol efsanesi Michael Jordan'ın gözyaşları damga vurdu.


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NBA efsanesi Kobe Bryant'ın anma törenine Michael Jordan'ın gözyaşları damga vurdu

Jordan, "Herkes daima ikimizin karşılaştırılmasını konuşmak istedi. Ben sadece Kobe hakkında konuşmak istedim.

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın anma törenine Michael Jordan'ın gözyaşları damga vurdu

Yaptıklarından ve çocuklarıyla paylaştığı şeylerden ilham alıyorum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın anma törenine Michael Jordan'ın gözyaşları damga vurdu
NBA efsanesi Kobe Bryant'ın anma törenine Michael Jordan'ın gözyaşları damga vurdu
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