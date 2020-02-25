NBA efsanesi Kobe Bryant'ın anma törenine Michael Jordan'ın gözyaşları damga vurdu
Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden basketbolun efsanevi ismi Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna için Staples Center'da anma töreni düzenlendi. Törene basketbol efsanesi Michael Jordan'ın gözyaşları damga vurdu. Jordan, "Herkes daima ikimizin karşılaştırılmasını konuşmak istedi. Ben sadece Kobe hakkında konuşmak istedim. Yaptıklarından ve çocuklarıyla paylaştığı şeylerden ilham alıyorum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
25.02.2020 01:02
- Son Güncelleme: 25.02.2020 01:02
Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden basketbolun efsanevi ismi Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna için Staples Center'da anma töreni düzenlendi. Törene basketbol efsanesi Michael Jordan'ın gözyaşları damga vurdu.
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