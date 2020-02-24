Fenerbahçeli Ozan Tufan sevgilisi Rojin çok konuşuldu! İşte Ozan Tufan'ın sevgilisi
Süper Lig'de bir yeniden doğuş hikayesi: Ozan Tufan... Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan, ardından Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, Alanyaspor'da kendini toparladı, fırtınalar estirdi. Fazla kilolarından kurtuldu, kendini geliştirdi. Ve Ozan Tufan şimdilerde hem Fenerbahçe'de hem de Milli Takımda oynadığı futbolla adından söz ettiriyor. Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla da çok konuşulan Ozan Tufan, şu sıralar sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Ozan Tufan'ın Anlaşılan o ki kariyeri gibi, aşk hayatı da yükselişte. İşte başta Ozan Tufan olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri...
24.02.2020 17:34
- Son Güncelleme: 24.02.2020 17:47
Ozan Tufan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla gündemde. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği maç sonrası 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' açıklamasıyla sosyal medyayı sallayan Ozan Tufan, günün en çok aranan isimlerinden biri oldu. Hal böyle olunca özel hayatına kadar her detay merak ediliyor. Bunlardan biri de sevgilisi.
İşte başta Ozan Tufan'ın sevgilisi olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri.
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