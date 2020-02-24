Fenerbahçeli Ozan Tufan sevgilisi Rojin çok konuşuldu! İşte Ozan Tufan'ın sevgilisi

Ozan Tufan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla gündemde. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği maç sonrası 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' açıklamasıyla sosyal medyayı sallayan Ozan Tufan, günün en çok aranan isimlerinden biri oldu. Hal böyle olunca özel hayatına kadar her detay merak ediliyor. Bunlardan biri de sevgilisi.

İşte başta Ozan Tufan'ın sevgilisi olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri.