NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu | NBA All-Star maçı ne zaman?

Bu yıl 70'inci kez düzenlenecek olan ve her yıl merakla beklenen NBA All-Star organizasyonu öncesi Doğu ve Batı konferansı takımlarının ilk 5'leri belli oldu. Takımların kaptanlıklarını, Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Brooklyn Nets'ten Kevin Durant yapacak.

19.02.2021 11:46 - Son Güncelleme: 19.02.2021 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





