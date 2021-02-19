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NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu | NBA All-Star maçı ne zaman?

Bu yıl 70'inci kez düzenlenecek olan ve her yıl merakla beklenen NBA All-Star organizasyonu öncesi Doğu ve Batı konferansı takımlarının ilk 5'leri belli oldu. Takımların kaptanlıklarını, Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Brooklyn Nets'ten Kevin Durant yapacak.

19.02.2021 11:46 - Son Güncelleme: 19.02.2021 11:46
NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu | NBA All-Star maçı ne zaman?

70. NBA All-Star maçında Doğu ve Batı konferanslarında ilk 5'te yer alacak basketbolcular duyuruldu.

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NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu | NBA All-Star maçı ne zaman?

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Mart'ta ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenecek gösteri karşılaşmasında sahaya çıkacak takımların kaptanları ve ilk 5'leri belirlendi.

NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu | NBA All-Star maçı ne zaman?

Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucu Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James, kaptan seçildi.

NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu | NBA All-Star maçı ne zaman?

All-Star karşılaşmasında 3. kez boy gösterecek Nikola Jokic ve Bradley Beal, kariyerlerinde ilk defa ilk 5'e girdi.

2021 NBA All-Star maçının ilk 5'leri şöyle:

NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu | NBA All-Star maçı ne zaman?

DOĞU KONFERANSI
Kevin Durant (Brooklyn Nets)