NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu | NBA All-Star maçı ne zaman?
Bu yıl 70'inci kez düzenlenecek olan ve her yıl merakla beklenen NBA All-Star organizasyonu öncesi Doğu ve Batı konferansı takımlarının ilk 5'leri belli oldu. Takımların kaptanlıklarını, Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Brooklyn Nets'ten Kevin Durant yapacak.
19.02.2021 11:46
- Son Güncelleme: 19.02.2021 11:46
70. NBA All-Star maçında Doğu ve Batı konferanslarında ilk 5'te yer alacak basketbolcular duyuruldu.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Mart'ta ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenecek gösteri karşılaşmasında sahaya çıkacak takımların kaptanları ve ilk 5'leri belirlendi.
Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucu Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James, kaptan seçildi.
All-Star karşılaşmasında 3. kez boy gösterecek Nikola Jokic ve Bradley Beal, kariyerlerinde ilk defa ilk 5'e girdi.
2021 NBA All-Star maçının ilk 5'leri şöyle:
DOĞU KONFERANSI
Kevin Durant (Brooklyn Nets)