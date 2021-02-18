Fenerbahçe büyük umutlarla transfer etmişti! Samatta'nın yeni adresi belli oldu

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 26. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken, bir taraftan da yeni sezon öncesi kadro planlaması çalışmaları sürüyor. Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe kadrosuna katılan ancak istenilen performansı veremeyen Mbwana Samatta ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

18.02.2021 13:19 - Son Güncelleme: 18.02.2021 13:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





