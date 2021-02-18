Fenerbahçe büyük umutlarla transfer etmişti! Samatta'nın yeni adresi belli oldu
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 26. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken, bir taraftan da yeni sezon öncesi kadro planlaması çalışmaları sürüyor. Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe kadrosuna katılan ancak istenilen performansı veremeyen Mbwana Samatta ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
18.02.2021 13:19
- Son Güncelleme: 18.02.2021 13:19
Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta ile yeni gelişmeler gündeme bomba gibi düşmüştü.
Golcü futbolcu Mbwana Samatta şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Sarı-Lacivertli formayla 19 maça çıkan Tanzanyalı forvet sadece 5 gol atabildi.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan 1 yıllığına kiralanmış satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro olarak belirlenmişti.
Samatta'nın 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ise yazın devreye girecek...
SAMATTA'NIN BONSERVİSİ İÇİN SATIŞ ŞART
Fenerbahçe'nin ise yeni sezonda bu transferi gerçekleştirmek için en az 6 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda.