İşte Fenerbahçe'yi bitiren hatalar
Sezona çok iyi bir giriş yapan ve "mutlak şampiyonluk" parolası ile yola çıkan Fenerbahçe'de işler tersine döndü. Son haftalarda sergilenen kötü performans sonrası bir maçı eksik olan lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 6'ya yükselen sarı-lacivertli ekipte moraller bozuldu. Özellikle bireysel hatalar nedeniyle bu sezon en çok gol yiyen takımların başında gelen Fenerbahçe'de kötü gidişin nedenleri araştırılıyor. İşte Fenerbahçe'deki düşüşe sebebiyet veren hatalar...
TRANSFER BAŞARISIZLIĞI
Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertli ekipte sezon başında ve devre arasında sol beke transfer yapılmaması ve Hasan Ali Kaldırım'ın alternatifsiz bırakılması düşüşün en önemli sebeplerinden bir tanesi oldu. Öte yandan Vedat Muriç'e de gerçek anlamda bir alternatif bulunamaması ilerleyen haftalarda golcü futbolcunun düşüş yaşamasına yol açtı.