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İşte Fenerbahçe'yi bitiren hatalar

Sezona çok iyi bir giriş yapan ve "mutlak şampiyonluk" parolası ile yola çıkan Fenerbahçe'de işler tersine döndü. Son haftalarda sergilenen kötü performans sonrası bir maçı eksik olan lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 6'ya yükselen sarı-lacivertli ekipte moraller bozuldu. Özellikle bireysel hatalar nedeniyle bu sezon en çok gol yiyen takımların başında gelen Fenerbahçe'de kötü gidişin nedenleri araştırılıyor. İşte Fenerbahçe'deki düşüşe sebebiyet veren hatalar...

17.02.2020 12:14 - Son Güncelleme: 17.02.2020 12:14
İşte Fenerbahçe'yi bitiren hatalar

Fenerbahçe'de kabus sürüyor. İkinci yarıya Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 3 maç üst üste elde ettiği puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında yara aldı.

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İşte Fenerbahçe'yi bitiren hatalar

23. haftada evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan ve liderin 6 puan gerisinde bulunan Sarı Kanaryalar'da şampiyonluk yarışında geriye düşülmesinde bir çok karar ve hata öne çıktı.

İşte Fenerbahçe'yi bitiren hatalar

TRANSFER BAŞARISIZLIĞI
Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertli ekipte sezon başında ve devre arasında sol beke transfer yapılmaması ve Hasan Ali Kaldırım'ın alternatifsiz bırakılması düşüşün en önemli sebeplerinden bir tanesi oldu. Öte yandan Vedat Muriç'e de gerçek anlamda bir alternatif bulunamaması ilerleyen haftalarda golcü futbolcunun düşüş yaşamasına yol açtı.

İşte Fenerbahçe'yi bitiren hatalar

Sarı Kanaryalar, sezon başında kadroya önemli isimler dahil etse de en gerekli mevkilerden sol bek ve stoper pozisyonu için transfer yapmakta gecikti ve doğru tercihleri yapamadı.

İşte Fenerbahçe'yi bitiren hatalar

Geciken transferler de Ersun Yanal'ın oyun planı kurmasına engel oldu. Bu problemlere sezon içinde çözüm üretmeye çalışan teknik heyetin denemeleri ise olumsuz sonuçlandı ve puan kayıpları da beraberinde geldi.

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