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İşte Fenerbahçe'yi bitiren hatalar

Sezona çok iyi bir giriş yapan ve "mutlak şampiyonluk" parolası ile yola çıkan Fenerbahçe'de işler tersine döndü. Son haftalarda sergilenen kötü performans sonrası bir maçı eksik olan lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 6'ya yükselen sarı-lacivertli ekipte moraller bozuldu. Özellikle bireysel hatalar nedeniyle bu sezon en çok gol yiyen takımların başında gelen Fenerbahçe'de kötü gidişin nedenleri araştırılıyor. İşte Fenerbahçe'deki düşüşe sebebiyet veren hatalar...

17.02.2020 12:14 - Son Güncelleme: 17.02.2020 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





