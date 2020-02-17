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Şok iddia: Ersun Yanal Fenerbahçeli futbolcularla vedalaştı

Ligde üst üste kötü sonuçlar alarak zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de fatura teknik direktör Ersun Yanal'a kesildi. Ankaragücü mağlubiyetinin ardından soyunma odasına giren tecrübeli teknik adamın odada sadece 30 saniye kaldığı ve futbolculara, "Bütün sorumluluk benim. Hiçbirinizi suçlamıyorum. Durumumun ne olacağını bilmiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin." dediği öğrenildi.

17.02.2020 09:54 - Son Güncelleme: 17.02.2020 09:56
Şok iddia: Ersun Yanal Fenerbahçeli futbolcularla vedalaştı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan çöküşü, Ankaragücü maçıyla dip yaptı. Başkent'te alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrasında teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından soyunma odasında sadece 30 saniye kaldı ve maçla ilgili hiçbir şey konuşmadı. Sadece "Bütün sorumluluk benim. Hiçbirinizi suçlamıyorum. Benim durumumun ne olacağını bilmiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

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Şok iddia: Ersun Yanal Fenerbahçeli futbolcularla vedalaştı

BAZI İSİMLERDEN ELEŞTİRİ
Sabah'ın haberine göre futbolculardan bazıları Ersun Yanal ile helalleşti. Bazı isimlerin ise eleştirilerde bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe'de birkaç futbolcunun özellikle antrenmanlardaki plansız-programsız gidişat ve rakip analizlerindeki zafiyet nedeniyle tecrübeli hocadan rahatsız olduğu, bu nedenle Yanal'la arası bozuk olan çok sayıda futbolcu bulunduğu kaydedildi.

Şok iddia: Ersun Yanal Fenerbahçeli futbolcularla vedalaştı

COCU İLE KADERİ AYNI MI OLACAK?
Ankaragücü maçları Fenerbahçe'ye yaramıyor. Yanal'dan önceki teknik direktör Phillip Cocu, 2018-19 sezonunun 10. haftasında, Kadıköy'de 3-1 kaybettiği Ankaragücü maçının ardından görevden alınmıştı. Birkaç haftalık Koeman döneminin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Yanal, yine bir Ankaragücü mağlubiyetiyle camianın hedefi haline geldi.

Şok iddia: Ersun Yanal Fenerbahçeli futbolcularla vedalaştı

TAZMİNAT MADDESİ YOK
Teknik direktör Ersun Yanal, A.Gücü yenilgisi sonrası basın toplantısında, "Başkanımızı yalnız bırakmak istemiyorum. Ancak Fenerbahçe'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa yapmaya hazırım" dedi. Tecrübeli hocanın bu ifadeleri "Tazminatını bırakmak istemiyor" şeklinde yorumlandı. Ancak Yanal'ın sözleşmesinde erken fesih tazminatının bulunmadığı öğrenildi. Bilindiği gibi 58 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Şok iddia: Ersun Yanal Fenerbahçeli futbolcularla vedalaştı

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın görevine son verirse, sezon sonuna kadar olan maaşını ödemek dışında başka bir mali yükün altına girmeyecek. Yılda 1.750 milyon Euro kazanan Yanal, gönderilirse, 10 takside bölünen maaşının kalan 3 taksidi ödenecek. Bu da 525 bin Euro (yaklaşık 3.4 milyon TL) ediyor.

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