Sloven gazeteci Zajc'ı yorumladı: Frikikleri öldürücü

Sloven gazeteci, Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Miha Zajc'ı yorumladı. İşte Zajc'ın stiline dair bilinmeyenler... Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Miha Zajc, sürpriz bir isim olarak geldi. İtalya'nın Empoli takımından gelen 24 yaşındaki orta saha, potansiyeli, mevkiisel başarısı, şutları ve Sloven futbolu için değeriyle dikkat çekiyor. Slovenya'da yayın yapan Sportni Dnevnik Ekipa'nın muhabiri Jure Bohoric, Miha Zajc'ın nasıl bir oyuncu olduğuna dair değerlendirmelerde bulundu. Milliyet'e konuşan Sloven gazeteci, özellikle frikikleriyle Zajc'ın parlayan bir yıldız olduğunu ifade edip şu sözleri kullandı; 'Yıllar önce Slovenya'nın en iyi genç oyuncusu olarak ortaya çıktı. A takım seviyesinde ilk maçına çıktığında 2 gol birden atıp yıldızlaştı. Ancak o dönem Olimpija'dan Celje'ye transfer olurken bazı sorunlar yaşadı. Olimpija Başkanı Izet Rastoder kendisine yeni sözleşme önerdi ancak Zajc kabul etmedi. Bunun üzerine de Olimpija Başkanı Rastoder teknik direktöre talimat verip Zajc'ın artık A takımda oynamayacağını söyledi. Bu biraz sıkıntı yaşamasına sebep oldu.