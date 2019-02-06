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Sloven gazeteci Zajc'ı yorumladı: Frikikleri öldürücü

Sloven gazeteci, Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Miha Zajc'ı yorumladı. İşte Zajc'ın stiline dair bilinmeyenler...

06.02.2019 16:10
Sloven gazeteci Zajc'ı yorumladı: Frikikleri öldürücü

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Miha Zajc, sürpriz bir isim olarak geldi.

Sloven gazeteci Zajc'ı yorumladı: Frikikleri öldürücü

İtalya'nın Empoli takımından gelen 24 yaşındaki orta saha, potansiyeli, mevkiisel başarısı, şutları ve Sloven futbolu için değeriyle dikkat çekiyor.

Sloven gazeteci Zajc'ı yorumladı: Frikikleri öldürücü

Slovenya'da yayın yapan Sportni Dnevnik Ekipa'nın muhabiri Jure Bohoric, Miha Zajc'ın nasıl bir oyuncu olduğuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Sloven gazeteci Zajc'ı yorumladı: Frikikleri öldürücü

Milliyet'e konuşan Sloven gazeteci, özellikle frikikleriyle Zajc'ın parlayan bir yıldız olduğunu ifade edip şu sözleri kullandı;

Sloven gazeteci Zajc'ı yorumladı: Frikikleri öldürücü

"Yıllar önce Slovenya'nın en iyi genç oyuncusu olarak ortaya çıktı. A takım seviyesinde ilk maçına çıktığında 2 gol birden atıp yıldızlaştı.

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