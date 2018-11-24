Mustafa Cengizden çok sert açıklama!

"Rakibe saygı, kendine saygı dedik. Ne yazık ki bu yaklaşımımız zayıflık, basiretsizlik ve acizlik gibi algılandığını gördük. Bu samimi yaklaşımımız, maalesef spor camiasında hak ettiği karşılığı görmedi."



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