Mustafa Cengizden çok sert açıklama!

Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü genel kurul sonrası açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü genel kurul sonrası çok sert açıklamalarda bulundu.
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Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;
"Dün sahada hepimizin de gördüğü gibi sportif bir cinayet işlenmiştir."
"Rakibe saygı, kendine saygı dedik. Ne yazık ki bu yaklaşımımız zayıflık, basiretsizlik ve acizlik gibi algılandığını gördük. Bu samimi yaklaşımımız, maalesef spor camiasında hak ettiği karşılığı görmedi."
"VAR sisteminin kullanılmasından bu yana Galatasaray'a düzenli olarak haksızlık yapıldığını gördük. Bu kasıtlı eylemler sürekli tekrarlanarak ne hedeflenmektedir? Karar açıktır. Hakem kararsız kalmamalıdır, şüpheye düştüğü anda VAR kontrolünü yapmalıdır."
"10 binlerce seyircinin önünde, kışkırtıcı şekilde kullanılmasının nasıl bir hedefi vardır merak ediyoruz. Burada hata değil, kasıt olduğuna inanıyoruz."