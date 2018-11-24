Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü genel kurul sonrası açıklamalarda bulundu.

24 Kasım 2018 Cumartesi, 18:29:17 Güncelleme: 18:32:19
Mustafa Cengizden çok sert açıklama!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü genel kurul sonrası çok sert açıklamalarda bulundu.

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Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

Mustafa Cengizden çok sert açıklama!

"Dün sahada hepimizin de gördüğü gibi sportif bir cinayet işlenmiştir."


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Mustafa Cengizden çok sert açıklama!

"Rakibe saygı, kendine saygı dedik. Ne yazık ki bu yaklaşımımız zayıflık, basiretsizlik ve acizlik gibi algılandığını gördük. Bu samimi yaklaşımımız, maalesef spor camiasında hak ettiği karşılığı görmedi."


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Mustafa Cengizden çok sert açıklama!

"VAR sisteminin kullanılmasından bu yana Galatasaray'a düzenli olarak haksızlık yapıldığını gördük. Bu kasıtlı eylemler sürekli tekrarlanarak ne hedeflenmektedir? Karar açıktır. Hakem kararsız kalmamalıdır, şüpheye düştüğü anda VAR kontrolünü yapmalıdır."

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Mustafa Cengizden çok sert açıklama!

"10 binlerce seyircinin önünde, kışkırtıcı şekilde kullanılmasının nasıl bir hedefi vardır merak ediyoruz. Burada hata değil, kasıt olduğuna inanıyoruz."


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