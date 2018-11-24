Bu Beşiktaş bir başka | Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 3 Maç sonucu - Özet

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa kötü günler geçiren Kartal, karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu gollerle 3-0 öne geçti. İkinci yarıda karşılıklı atılan goller sonrası Beşiktaş karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı ve Süper Lig'de iki maç aradan sonra galip geldi.