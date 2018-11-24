Bu Beşiktaş bir başka | Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 3 Maç sonucu - Özet

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa kötü günler geçiren Kartal, karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu gollerle 3-0 öne geçti. İkinci yarıda karşılıklı atılan goller sonrası Beşiktaş karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı ve Süper Lig'de iki maç aradan sonra galip geldi.

24 Kasım 2018 Cumartesi, 20:47:23 Güncelleme: 21:03:40
Bu Beşiktaş bir başka | Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 3 Maç sonucu - Özet

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa kötü günler geçiren Kartal, karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu gollerle 3-0 öne geçti. İkinci yarıda karşılıklı atılan goller sonrası Beşiktaş karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı ve Süper Lig'de iki maç aradan sonra galip geldi.

Bu Beşiktaş bir başka | Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 3 Maç sonucu - Özet

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında, ligdeki son maça göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

Bu Beşiktaş bir başka | Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 3 Maç sonucu - Özet

Siyah-beyazlı ekipte, ligin 12. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de görev yapan oyunculardan Pepe ile Ryan Babel, ülkelerinin milli takımlarında geçirdikleri sakatlık nedeniyle Ankaragücü maçı kadrosunda yer almadı.

Bu Beşiktaş bir başka | Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 3 Maç sonucu - Özet

Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncuların yanı sıra Sivasspor maçında ilk 11'de şans verdiği Oğuzhan Özyakup ve kaleci Tolga Zengin'i de Ankaragücü karşısında yedek soyundurdu.

Güneş, bu futbolcuların yerine Mustafa Pektemek, Dorukhan Tokgöz, Necip Uysal ve kaleci Karius'a ilk 11'de şans verdi.

Bu Beşiktaş bir başka | Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 3 Maç sonucu - Özet

Diğer yandan maçın ilk 11'inde yer almasına rağmen ısınma sırasında ağrı hisseden Medel'in yerine Gökhan Gönül görev yaptı.

Beşiktaş karşılaşmaya, Karius, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Vida, Caner Erkin, Atiba, Dorukhan Tokgöz, Quaresma, Ljajic, Güven Yalçın, Mustafa Pektemek 11'i ile çıktı.

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